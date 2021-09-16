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'Millet İttifakı' açıklaması gündem oldu! Karamollaoğlu'nun aklında bir isim mi var?

16.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'nun Millet İtifakı'yla ilgili açıklaması gündem oldu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında Karamollaoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi. Selvi, "Zannediyorum Karamollaoğlu'nun aklında bir isim var." diye konuştu.

'Millet İttifakı' açıklaması gündem oldu! Karamollaoğlu'nun aklında bir isim mi var?

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağına ilişkin soruya "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, "Şartlar değişirse Cumhur İttifakı'nda yer alır mısınız" sorusuna, "Derlerse ki “Abi gel seni Cumhurbaşkanı adayı yapalım”, o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz. Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım." yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecine dair de konuşan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen seçimde aday oldum, artık yaşım kemale erdi, bundan sonra aday olma talebim yok. Millet İttifakı'nın seçime yakın bir tarihte aday belirleyeceğini düşünüyorum, daha erken bir aday belirlemek isabetli olmaz çünkü kim aday olursa olsun Cumhur İttifakı'ndaki gibi tereddüt gösterilemeyen bir aday olmaz. Kılıçdaroğlu aday olabilir ancak olduğu takdirde belli kesimlerden bir tepki de gelebilir, Meral Hanım da aday olabilir, ona karşı da başka kesimlerden tepki gelebilir. Milletin teveccühünü alması lazım, artık partici bir yaklaşımla Millet İttifakı bir aday belirleyemez."

"ZANNEDİYORUM TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN AKLINDA BİR İSİM VAR"

dsada

Karamollaoğlu'nun açıklamalarını Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi CNN Türk canlı yayınında şu sözlerle değerlendirdi:

Doğrusu ben buna pek buna katılamıyorum. Ortaya koyduğu şartlarla Cumhur İttifakı'nda yer almayacağı belli. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan. Yaptıkları hukuksuzluklardan dönerlerse diyor bu işi yokuşa sürmek oluyor. Yani Cumhur İttifakı'na girmek istemediğini söylüyor. Soruyu da ciddiye almadığını gösteriyor. Millet İttifakı'yla ilgili de çok dipten gelen tartışma Milli Görüş'ün lideri merhum Erbakan Ayasofya'yı bir ideal haline getirmişti. O iadeli Erdoğan gerçekleştirdi. Şimdi bu seçimde Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyenlerin yanında mı olacaksınız tartışması geliyor. Bunun başında Oğuzhan Asiltürk geliyor. Ama Temel Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı'yla ilgili şartlı ittifak önerisi de var. Diyor ki orada Kılıçdaroğlu aday olursa bir kısım oy verir ona karşı olanlar oy vermez. Akşener aday olursa bir kısım oy verir ona karşı olanlar oy vermez.

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Tüm kesimlerin oy vereceği bir aday olsun diyor. Parti liderlerinin tek aday olmasına karşı çıkıyor. Ortak aday olarak da tüm kesimlerden muhafazakarlardan, Kürtlerden de oy alabilecek bir profil istiyor. Zannediyorum Karamollaoğlu'nun aklında bir isim var. Karamollaoğlu geçmiş dönemde Abdullah Gül'ün ortak aday olması için temasları yürütmüştü. Ben şimdi aynı isimde ısrar edeceğini zannetmiyorum. Ama bu çizdiği profilden tüm kesimlerinde oyunu alabilecek aday önereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda kendi tabanına da bakın biz bir aday önerdik, kabul edildi diyerek kendi tabanını da ikna edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi
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