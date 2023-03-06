Millet ittifakı adayı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Millet ittifakı adayı belli oldu mu?

Millet ittifakı adayı için son dakika açıklaması bugün yapılacak. Millet İttifakı'nın yapacağı toplantının saati ertelenirken, Yavaş ve İmamoğlu; Saadet Partisi'ne gelerek kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün Millet İttifakı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanması bekleniyor. Peki, Millet ittifakı adayı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar...

MİLLET İTTİFAKI ADAYI KİM?

Millet İttifakı adayı bugün açıklanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak önerdiklerini belirtip diğer partilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek istemeleri üzerine 6'lı Masadan ayrıldığını açıklamıştı.

Millet İttifakı bunun üzerine tekrar bir araya geldi. Yazılı açıklamada birliktelik vurgusu yapılarak “Düne ve bugüne sıkışmadan, ‘Yarının Türkiyesi’ni inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir” ifadelerine yer verildi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından gözlerin çevrildiği Millet İttifakı'nda bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşürken; iki isme yetkili cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisinde bulunulduğu açıklandı.

Söz konusu teklifin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletileceği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun da bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi.

MİLLET İTTİFAKI ADAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Millet İttifakı bugün saat 16.00'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yeniden bir araya gelecek.

14.00'te gerçekleştirilmesi planlanan görüşme 16.00'da gerçekleştirilecek ve Millet İttifakı adayı gün içinde duyurulacak.

MERAL AKŞENER MASAYA DÖNÜYOR

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu şunları söyledi:

"İki değerli belediye başkanımızın icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı konusunda öneri gelmiştir. Sayın Akşener ile Sayın Kılıçdaroğlu görüştü. Genel Başkanımız, Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır."

