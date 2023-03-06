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Millet ittifakı adayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beşli Masa adayı kim? Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı açıklanıyor!

06.03.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet ittifakı adayı için son dakika açıklaması bugün yapılacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından gözler o toplantıya çevrildi. Masadaki CHP, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP genel başkanları bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde cumhurbaşkanı adayını açıklamak için toplanacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanması bekleniyor. Peki, Millet ittifakı adayı ne zaman açıklanacak? (Beşli Masa) Millet ittifakı adayı saat kaçta belli olacak?

Millet ittifakı adayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beşli Masa adayı kim? Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı açıklanıyor!

Millet ittifakı adayı için son dakika açıklaması bekleniyor. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler yaklaşırken tüm gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6'lı masadan ayrılması tüm dengeleri değiştirdi. Akşener; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ederek masadan ayrılırken, masada kalan 5 lider yola devam kararı aldı. Millet ittifakı adayı bugün açıklanacak. Millet ittifakı adayı açıklaması için geri sayım devam ediyor. İşte detaylar...

MİLLET İTTİFAKI ADAYI KİM?

Millet İttifakı adayı bugün açıklanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak önerdiklerini belirtip diğer partilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek istemeleri üzerine 6'lı Masadan ayrıldığını açıklamıştı.

Millet İttifakı bunun üzerine tekrar bir araya geldi ve yazılı açıklamada birliktelik vurgusu yapılarak “Düne ve bugüne sıkışmadan, ‘Yarının Türkiyesi’ni inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir” ifadelerine yer verildi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

MİLLET İTTİFAKI ADAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Millet İttifakı bugün saat 14.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yeniden bir araya gelecek.

Millet İttifakı asayı gün içinde duyurulacak.

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