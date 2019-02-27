"Millet İttifakı bu ismi hak etmiyor"

Dünya siyasi tarihinde 16 yılda 13 seçim kazanıp 14'üncü seçime hazırlık yapan başka bir siyasi parti olmadığını belirten Ünal, "Girdiğimiz her seçimde de milletimizin teveccühünü kazandık hamdolsun. Milletimiz bizi onayladı, sandıkta bize yetki verdi. Bu yetkiyi bize verirken, biz de verdiğimiz her sözü yerine getirdik." diye konuştu.

- "AK Parti ile Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı"

Ünal, eskiden hükümetlerin gelip geçtiğini ama sıkıntıların ve dertlerin aynı kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ama 2002'de AK Parti'nin iktidar olmasıyla hatta 2001'de AK Parti'nin kurulmasıyla Genel Başkanımızın o gün söylediği bir cümle var; 'Bugün AK Parti'nin doğum günüdür ve artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi. Gerçekten de o günden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 2002'de AK Parti iktidara geldi, o günden bugüne kadar Türkiye'nin çözülmedik sorunu kalmadı.

Toplumsal talep ve ihtiyaçları karşılamak, siyasetin asli görevidir. Sorun çözme kapasitesi olan AK Parti dışında, Cumhur İttifakı dışında, CHP'nin ya da diğer siyasi partilerin sorun çözme kapasitesi var mı? Yok. Televizyonlarda izlemişsinizdir, haberlerde görmüşsünüzdür. CHP'deki belediyelerde değişen bir şey yok. İstanbul'a baktığınızda nasıl ki 1992-1993 yıllarında İstanbul'da çöp, çukur, çamur, susuzluk hava kirliliği vardı, bugün İstanbul'da bakıyorsunuz CHP'li belediyelerin olduğu yerde yine çöpler ve çukurlar duruyor. Personel, işçi maaşının ödenmemesinden tutun da grevlere kadar, Türkiye'nin eski ve terk ettiği o kötü görüntüleri CHP hala kendi belediyelerinin olduğu yerde muhafaza etmeyi bir şekilde başarmış gözüküyor. Kendi iç problemlerini yönetemeyen CHP'nin, Türkiye'yi yönetmesi de mümkün değil."