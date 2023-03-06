Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor! Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hazırlık... Gelen mesajlarda 'cumhurbaşkanı yardımcıları' detayı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere doğru hızla yaklaşırken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6'lı masadan ayrılması tüm dengeleri değiştirdi. Akşener; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ederek masadan ayrılırken, masada kalan 5 lider yola devam kararı aldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ittifaktan ayrılmasının ardından; CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderleri, Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde önceki gün Akşener olmadan ilk kez toplandı. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantıda, liderler yaşanan süreci ve gelinen noktayı değerlendirdi.

"HEDEFİMİZ; KAYBEDENİ OLMAYAN BİR ZAFERDİR"

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada birliktelik vurgusu yapılarak “Düne ve bugüne sıkışmadan, ‘Yarının Türkiyesi’ni inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir” denildi.

ADAYI KARAMOLLAOĞLU AÇIKLAYACAK

Liderler, bugün ise saat 14.00'de Saadet Partisi ev sahipliğinde tekrar bir araya gelecek. Toplantıda, Millet İttifakı’nın 13. cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası açıklanacak. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde, ittifakın “en yaşlı lideri” olduğu gerekçesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU OLACAK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi’ne geçecek. Ayrıca ittifakın yol haritasını cumhurbaşkanı adayının açıklaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI DA MI AÇIKLANACAK?

İttifakın paydaşları olan partilerde, üyelere gelen mesaj ise dikkat çekti. Millet İttifakı'nın ortakları tüm ilçe ve il teşkilatlarını Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet ederken, üyelere atılan davet mesajlarında "Cumhurbaşkanı adayının ve cumhurbaşkanı yardımcıları adaylarının ilan edileceğini" duyuracağı belirtildi.

TANITIM 10 MART’TAN SONRA

Adaylık tanıtımı ise 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’i feshetmesinden ve YSK’nin belirleyeceği seçim takviminden sonra, birkaç gün içinde yapılacağı belirtiliyor. Aday tanıtım toplantısının, yaşanan deprem felaketi nedeniyle müzikli olmayacağı kaydediliyor.

AKŞENER KATILMAYACAK

Öte yandan Akşener ise beş liderin yapacağı toplantıya katılmayacak. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Son toplantıda yaptıkları hatayı belirtecek irade beyanını ortaya koyarlarsa kapı açık” ifadelerini kullanmıştı. Millet İttifakı’nın bundan sonra yoluna beş parti olarak devam edeceği, Cumhurbaşkanlığı’nın kazanılması halinde kurulacak Millet İttifakı yönetiminde İYİ Parti’nin yer almayacağı dile getiriliyor.