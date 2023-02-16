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Millet İttifakı "deprem" gündemiyle toplanıyor

16.02.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının 18 Şubat'ta "deprem" gündemiyle bir toplantı yapacakları bildirildi.

Millet İttifakı "deprem" gündemiyle toplanıyor

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin, 18 Şubat Cumartesi saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde "Deprem Özel" gündemli bir toplantı gerçekleştirecekleri belirtildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Millet İttifakı

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