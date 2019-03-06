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Millet İttifakı ilk ortak mitingini Denizli'de yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız, çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız o kulağı çekeceksiniz" - "Bizim için Türkiye'de yaşayan 81 milyon azizdir. Tek bir ölçümüz var, bu nüfus cüzdanımız, bu tapu senedimiz. Ağa da bu, paşa da bu"

DENİZLİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız, çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz." dedi.

Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Denizli Özay Gönlüm Bulvarı'nda düzenlendi.

Mitingde konuşan Akşener, AK Parti'nin 17 yıldır ülkeyi kutuplaştırdığını, hangi siyasi partiye oy verirse versin tüm vatandaşları kardeşleri olarak gördüklerini, kimsenin siyasi tercihlerinden dolayı kalbinin kırılmaması gerektiğini dile getirdi.

31 Mart seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın birçok ilde önde olduğunu savunan Akşener, bu ittifakın tercih edilmesinin sadece yerel yönetimler açısından değil Türkiye ekonomisi için de önemli gerekçeleri bulunduğunu öne sürdü.

Akşener, "Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız. Eğer çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. Tersine davranırsanız her türlü iddiaya varım zam furyasının altında inim inim inleyeceksiniz." dedi.

- "Nüfus cüzdanımız tapu senedimiz"

Akşener, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimleri "beka meselesi" haline getirdiğini belirterek "Ülkeyi 17 yıldır sen yönetiyorsun. Ülkede bir beka meselesi varsa sebebi sensin" dedi.

Tanzim satışın sadece İstanbul ve Ankara'da yapıldığını, bunun ülke geneline yayılması gerektiğini dile getiren Akşener, muhalefete güç verilmesi halinde pazarlara bereket geleceğini, esnafın rahat edeceğini, atanamayan öğretmenlerin atacağını, işsiz gençlerin iş bulacağını, eğitime çeki düzen verileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Akşener, şunları kaydetti:

"Önce 'partiyi kuramaz' dediler, kurduk. 'Seçime sokmazlar' denildi, Yüksek Seçim Kurulu kilitlendi. Teşekkür ediyorum size. Demokrasiye çok büyük bir katkı yaptılar, seçime girdik. Bir ittifak kurduk, bir güç ortaya çıktı. Meclis'te eğer bu güç birliği olmasaydı EYT'nin sesini kim duyacaktı. Bizim için Türkiye'de yaşayan 81 milyon azizdir. Tek bir ölçümüz var, bu nüfus cüzdanımız, bu tapu senedimiz. Ağa da bu, paşa da bu."

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı Denizli adaylarını tanıttı.

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