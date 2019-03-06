Millet İttifakı ilk ortak mitingini Denizli'de yaptı

DENİZLİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız, çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz." dedi.

Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Denizli Özay Gönlüm Bulvarı'nda düzenlendi.

Mitingde konuşan Akşener, AK Parti'nin 17 yıldır ülkeyi kutuplaştırdığını, hangi siyasi partiye oy verirse versin tüm vatandaşları kardeşleri olarak gördüklerini, kimsenin siyasi tercihlerinden dolayı kalbinin kırılmaması gerektiğini dile getirdi.

31 Mart seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın birçok ilde önde olduğunu savunan Akşener, bu ittifakın tercih edilmesinin sadece yerel yönetimler açısından değil Türkiye ekonomisi için de önemli gerekçeleri bulunduğunu öne sürdü.

Akşener, "Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız. Eğer çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. Tersine davranırsanız her türlü iddiaya varım zam furyasının altında inim inim inleyeceksiniz." dedi.