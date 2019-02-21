Millet İttifakı İncirliova adayından çekilme kararı

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, Millet İttifakı'nın İncirliova Belediye Başkan adayı İsmail Kule'nin, meclis üyesi belirleme noktasında CHP ile bir düzen oluşturamadıkları için adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP ile meclis üyesi belirleme noktasında çeşitli sorunlar yaşandığını belirtti.

"Millet İttifakı'nın İyi Parti İncirliova Belediye Başkan adayı İsmail Kule, İlçe Seçim Kuruluna giderek, adaylıktan geri çekildiğini bildirmiş." ifadesini kullanan Sarı, "Önümüzdeki günlerde yeni bir adayla devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan çalışmalarda tam sonuca ulaşılamadı. Ekip oluşturma noktasında sıkıntılar yaşandı. Öyle bir karar almış kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı kanalize olamadı. Millet İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Meclis üyesi listesi belirleme noktasında Cumhuriyet Halk Partisi ile kanalize olamadığımız için adayımız geri çekilmiştir." diye konuştu.

