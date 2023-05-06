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Millet İttifakı İstanbul Mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

06.05.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan İstanbul mitingi için alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yollardaki sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Millet İttifakı İstanbul Mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi saat 17.30'da Maltepe Etkinlik alanında yapılacak. Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Millet İttifakı miting

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