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  4. Millet İttifakı Kanal İstanbul’a Karşı 

Millet İttifakı Kanal İstanbul’a Karşı 

10.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

Hükümetin yeniden gündemine aldığı Kanal İstanbul, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bilimsel toplantıyla tartışmaya açıldı. CHP ve İyi Part liderleri Kanal İstanbul'a karşı olduklarını bir kez daha yineledi

Millet İttifakı Kanal İstanbul’a Karşı 

Hükümetin yeniden gündemine aldığı Kanal İstanbul, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bilimsel toplantıyla tartışmaya açıldı.

40 bilim insanının 8 ayrı panelde görüşlerini açıklayacağı çalıştaya muhalefet partilerinden yoğun katılım oldu.

Kanal İstanbul Çalıştayı’na son iki seçime Millet İttifakı olarak giren Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti’nin genel başkanları da katılarak İstanbul Boğazı’na alternatif olacak su yolu projesine karşı çıktılar.

Akşener: ‘Kanal İstanbul, İstanbulluları cezalandırmaktır, İstanbullular da onları sandıkta cezalandıracak’

Çalıştayı izleyen yaklaşık 1500 kişiye hitap eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘‘Kanal İstanbul'un 9 senedir üzerinde durulmuyordu, bugün niçin birden bire önümüze getirildi anlamak mümkün değil. Herhangi bir bilim insanıyla tartışılmış mı? Hayır. 9 yıl boyunca uyutulmuş da niye bugün ortaya konmuş? Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayacak mı? Hayır. İstanbulluyu ferahlatacak mı? Hayır. Sayın Erdoğan bu ülkenin babası sayıyor kendini. Böyle bir ruh hali olamaz. Seçilmiş, seçimli monarşinin hüküm sürdüğü, sarayların hüküm sürdüğü, ben istiyorum kavramının ortaya çıktığı bir ülkede yaşıyoruz. Erdoğan babamız, bizler de onların sinirini bozan insanlarız. Bu İstanbulluyu cezalandırmaktır’ dedi.

İyi Parti lideri, İstanbulluların hükümetin Kanal İstanbul ısrarına sandıkta gereken yanıtı vereceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: ‘TÜBİTAK MAM, Kanal İstanbul’un ÇED raporunu yerden yere vuruyor’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davet gönderdiği

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