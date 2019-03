Millet İttifakı Manisa mitingi

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de sorun var, işsizlik var, insanlar gelip Meclis duvarının dibinde kendilerini yakmaya başladılar. Bunu söylediğim zaman isyan ediyor, 'Bay Kemal yine konuşuyor.' diyor. Bay Kemal konuşacak, Bay Kemal ağzına fermuar mı çeksin?" dedi. Millet İttifakı'nın Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, kendisinden önce Millet İttifakı İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı'nın projelerini anlattığını belirterek, "Onlarda belediye başkanı konuşamaz. Bir kişi konuşur, herkes onu dinler. Merak ediyorum Manisa'yı Ankara'dan mı yöneteceksiniz, Ankara'yı Ankara'dan mı yöneteceksiniz, saraydan mı yöneteceksiniz, İzmir'i İzmir'den mi yöneteceksiniz, Ankara'dan mı? Adı üzerinde yerel seçim, yerinden yönetim." diye konuştu Kılıçdaroğlu, bazı belediyelerin ağaçları, çiçekleri yurt dışından ithal ettiğini, kendi belediye başkanlarının ise "Türkiye'de hepsi var. Kurun kooperatif, ağacı, sütü, çiçeği, eti, samanı sizden alacağım, meraları ıslah edeceğim" dediğini ifade ederek, "CHP'nin ve İYİ Parti'nin yönettiği belediyelerde ekonomik kriz, diğer illere göre çok daha ağır kendisini hissettirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırım, üretim, büyüme ve istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için önemli adımlar atıldığı yönünde açıklamada bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti: "17 yıldır adım atmadı, 'seçimden sonra atacağız' diyor. En büyük yatırım olan 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekerken bunları düşündün mü, oradaki işçileri düşündün mü? İki ayrı sınıf var ülkemizde. Bir sosyete saray ve onun çevresi, iki Türkiye'deki vatandaşlar. Sosyete sarayda işsizlik, yoksulluk, mutfak masrafı, dolmuş, taksi, doğal gaz, elektrik parası yok. Her şey bedava. Mutfak ve okul masrafı yok. Çift dikiş maaş alıyorsun. Ayda 46 bin lira alıyorsun. 11-12 uçağın var, keyfine bakıyorsun. Bizlere, sizlere bakalım. İşsizlik, yoksuzluk var. Anne, baba, evlat işsiz. Her türlü masraf var. Enflasyon, mutfakta yangın var. Türkiye'de sorun var, işsizlik var, insanlar gelip Meclis duvarının dibinde kendilerini yakmaya başladılar. Bunu söylediğim zaman isyan ediyor, 'Bay Kemal yine konuşuyor' diyor. Bay Kemal konuşacak, bay Kemal ağzına fermuar mı çeksin? Vatandaşın derdini kim dile getirecek?"

Kılıçdaroğlu, bir belediye başkanının yatırım yaparken para harcadığını, bu paranın vatandaşın parası olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla sizin paranızı harcayan bir belediye başkanının, her harcamanın hesabını size vermesi lazım. Başkanımız 'hesabını vereceğim' diyor. Bir siyasetçi için en büyük onur, bir şeref madalyası, vatandaşa harcadığı paranın hesabını vermesidir. Hesabını veren kişi saygın, halka saygı duyan, kul hakkı yemeyen kişidir." ifadesini kullandı. Mitingin ardından parti otobüsüyle alandan ayrılan Kılıçdaroğlu'nun aracına çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Millet İttifakı Manisa mitingi

CHP ve İYİ Parti'nin Manisa ortak mitingi

Chairman of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu in Manisa

