Millet İttifakı Manisa mitingi

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de sorun var, işsizlik var, insanlar gelip Meclis duvarının dibinde kendilerini yakmaya başladılar. Bunu söylediğim zaman isyan ediyor, 'Bay Kemal yine konuşuyor.' diyor. Bay Kemal konuşacak, Bay Kemal ağzına fermuar mı çeksin?" dedi.

Millet İttifakı'nın Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, kendisinden önce Millet İttifakı İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı'nın projelerini anlattığını belirterek, "Onlarda belediye başkanı konuşamaz. Bir kişi konuşur, herkes onu dinler. Merak ediyorum Manisa'yı Ankara'dan mı yöneteceksiniz, Ankara'yı Ankara'dan mı yöneteceksiniz, saraydan mı yöneteceksiniz, İzmir'i İzmir'den mi yöneteceksiniz, Ankara'dan mı? Adı üzerinde yerel seçim, yerinden yönetim." diye konuştu

Kılıçdaroğlu, bazı belediyelerin ağaçları, çiçekleri yurt dışından ithal ettiğini, kendi belediye başkanlarının ise "Türkiye'de hepsi var. Kurun kooperatif, ağacı, sütü, çiçeği, eti, samanı sizden alacağım, meraları ıslah edeceğim" dediğini ifade ederek, "CHP'nin ve İYİ Parti'nin yönettiği belediyelerde ekonomik kriz, diğer illere göre çok daha ağır kendisini hissettirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.