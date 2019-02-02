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"Millet İttifakı, milletin vicdanına açıklayamadıkları bir birliktelik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Adını Millet İttifakı koydular ama milletin vicdanına açıklayamadıkları bir birliktelik. İçinde kimler var, kimler yok. Buz dağının şu anda görülen yüzü ortada ama görülmeyen yüzü de 31 Mart'a kadar peyderpey çıkacaktır sahneye" - "Cumhur İttifakı adayı olarak sahada kapı kapı dolaşan isimler bizim çok değerli ve tecrübeli isimlerimizdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Adını Millet İttifakı koydular ama milletin vicdanına açıklayamadıkları bir birliktelik. İçinde kimler var kimler yok. Buz dağının şu anda görülen yüzü ortada ama görülmeyen yüzü de 31 Mart'a kadar peyderpey çıkacaktır sahneye." dedi.

Karaaslan, partisinin İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini söyledi.

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a kadar çalınmadık kapı bırakmayacaklarını vurgulayan Karaaslan, "Bu seçim yerelde belediye başkanlarımızı seçeceğimiz seçim olduğu kadar, aynı zamanda bu güzel ülkemizin geleceğinin de önemli eşiği olacaktır. Cumhur İttifakı milletimizin bize emanetidir. Emaneti başımızın üzerinde taşıyoruz. Bir de diğer tarafa bakın. Adını Millet İttifakı koydular ama milletin vicdanına açıklayamadıkları bir birliktelik. İçinde kimler var, kimler yok. Buz dağının şu anda görülen yüzü ortada ama görülmeyen yüzü de 31 Mart'a kadar peyderpey çıkacaktır sahneye." diye konuştu.

Vatanlarını ve bayraklarını sevdiklerini, bütün kutsal değerleri için yaşadıklarını, onları korumak için yeri geldiğinde canlarından vazgeçebildiklerini dile getiren Karaaslan, "İşte bugün sadece bu tehditlerle uğraşabilmek için değil, aynı zamanda bu ülkeyi daha geliştirmek için, aynı zamanda çıtayı daha yukarıya taşımak için, aynı zamanda 2013 hedeflerimize daha çabuk ulaşabilmek için bir aradayız ve birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz ve beraberliğimiz her geçen gün güçlenerek devam edecektir, bundan şüphemiz yok." dedi.

Karaaslan, Cumhur İttifakı adaylarının çok tecrübeli isimlerden oluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz işin ehli isimlerle sahadayız. Biz günlük politikalar yapmayacağız. Biz siyasetin kısır çekişmelerine günümüzü hapsetmeyeceğiz. Biz yaşam standartlarını 16 yılda Türkiye'yi getirdiğimiz noktadan daha yukarıya taşıyacağız ve şehirlerin beklentilerini yapacağız. Toplumun tüm dezavantajlı grupları için çözüm üreten, proje üreten ve 'yaptıklarımız yetmez' diyen bizim AK kadrolarımızdır. Cumhur İttifakı adayı olarak sahada kapı kapı dolaşan isimler bizim çok değerli ve tecrübeli isimlerimizdir. O yüzden biz ekibimize çok güveniyoruz. Bugüne kadar ki başarılarımızın altında gönülden gönüle kurduğumuz bağ olduğunu biliyoruz ve gönül belediyeciliği yapıyoruz."

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile MHP ve AK Parti'liler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan cumhur ittifakı Samsun

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