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Millet İttifakı'nda 'HDP' çatlağı! Gürsel Tekin'in açıklamasına İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

05.09.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" açıklamasına İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu sert tepki göstererek "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" dedi.

Millet İttifakı'nda 'HDP' çatlağı! Gürsel Tekin'in açıklamasına İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayın programında "İktidar olursanız Millet İttifakı ya da 6'lı masa olarak HDP'yi bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" demişti.

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"KİME SORDUNUZ DA KİME NEYİ VERİYORSUNUZ?"

Tekin'in bu sözlerine Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'den sert tepki geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu şunları ifade etti:

"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın "Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız." beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki; PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."

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CHP İYİ Parti Millet İttifakı hdp

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