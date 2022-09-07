Millet İttifakı'nda kriz! Yavuz Ağıralioğlu: HDP olursa masadan kalkarız

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayın programında "İktidar olursanız Millet İttifakı ya da 6'lı masa olarak HDP'yi bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" demişti.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN KÜRTLERİN RENCİDE EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Konuyla ilgili İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Biz kiminle yol yüreyeceğimize kendisi karar veren bir partiyiz. İnsanlar istedikleri partilerle siyasi ortaklık yapabilirler. Terörle kim mesafesini ayarlayamıyorsa babamız olsa aramıza mesafe koyarız" diyen Ağıralioğlu şunları ifade etti:

"Biz bizim üzerimizden Kürtlerin rencide edilmesine izin vermeyiz. Terör diyoruz, Kürt demiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi HDP'yi türk siyasi hayatının şantajcısı yaptı. 'Efendim bizim oyumuz olmazsa...' gibi Cumhur İttifakı'na da Millet İttifakı'na da zaman zaman parmak sallayan ve bu avantajını demokrasiye şantaj yapma organizasyonuna çeviren bir sistem var."

"HDP OLURSA MASADAN KALKARIZ"

HDP'nin olduğu masada yer almayacaklarını söyleyen Ağıralioğlu, "Bizim olduğumuz masada HDP olamaz" dedi.

