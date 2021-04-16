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Millet İttifakı'nın çatı adayı için Meral Akşener iddiası

16.04.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' çıkışı sonrası gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrilirken, gazeteci Hasan Öztürk Millet İttifakı'nın çatı adayı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Millet İttifakı'nın çatı adayı için Meral Akşener iddiası

Gazeteci Hasan Öztürk, Yeni Şafak'taki bugünkü köşesinde muhalefetin son günlerde erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamalarla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Öztürk, “Çatı aday Akşener mi? Yoksa herkes kendi adayıyla mı seçime girecek?” diye sordu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın çatı adayı olabileceğini öne sürdü.

'SİZİ İKNA ETTİ Mİ?'

Öztürk yazısının devamında "Yoksa muhalefetin baştan bu yana akıl hocalığını yapan Hakan Bayrakçı sizi ikna mı etti? 'Birinci turda herkes kendi adayını çıkartsın. Seçim ikinci tura kalsın. İkinci turda ortak aday kazanır' tezi sizi heyecanlandırıyor mu?" ifadelerine yer verdi.

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Meral Akşener

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