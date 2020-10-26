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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2020 08:03 | Son Güncelleme

'Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusunun yanıtıyla ilgili gazeteci Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Hakan, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olabileceğini yazdı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

Muhalefetin 'erken seçim' çağrıları iyiden iyiye gündem olurken, olası bir seçimde 'Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusunun yanıtı ise merak konusu.

Ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Gül, Babacan, İmamoğlu, Yavaş, İnce, Akşener, Kesici'nin ismi konuşulurken; gazeteci Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

HAŞİM KILIÇ İDDİASI

Hakan, Millet ittifakının adayının Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç olabileceğini yazdı.

Kılıç için "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olabilir diyen Hakan "İlk sen yazmıştın dersiniz artık." ifadelerine yer verdi.

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