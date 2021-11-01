Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla dikkat çeken iddia: Birinci ağızdan duydum

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, katıldığı canlı yayında edindiği iddiayı bunu "Birinci ağızdan duydum” diyerek anlattı.

AKŞENER, BABACAN, DAVUTOĞLU VE KARAMOLLAOĞLU YARDIMCILARI OLACAK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kesinlikle aday olacağını belirten Aygün, kabinede İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun da Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yapacağını söyledi.

"AKŞENER ADETA BAŞBAKAN GİBİ ÇALIŞACAK"

Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta başbakanlık yapar gibi görev alacağını, Ali Babacan’ın 'ekonomi'den, Davutoğlu’nun AB’den, Temel Karamollaoğlu’nun da 'teknoloji’den sorumlu olacağını öne süren Aygün, Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce kabine üyesi adaylarını bu şekilde ilan ederek seçime gidileceğini sözlerine ekledi.



