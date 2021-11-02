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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken açıklama

02.11.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak; cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek ismin, herkesin gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir kişi olacağını belirtti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak asılsız iddialara sert çıkan CHP'li Toprak, 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının "Toplumda umutları yeşertecek bir isim olacağını" söyledi.

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre açıklanacak ismin herkesin gönül rahatlığıyla oy vereceği bir kişi olacağının altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim CHP
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