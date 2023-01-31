Millet İttifakı'nın 'hükümet programı'na damgasını vuran detay! İYİ Partili Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi" çıkışı dikkat çekmişti... Neden yer almadığı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde 26 Ocak'ta düzenlenen toplantının ardından Millet İttifakı olarak yoluna devam eden altılı masa liderleri adaylarını belirlemeden önceki son toplantılarında, 'hükümet programı' olarak niteledikleri, 9 ana ve 75 alt başlıkta hazırlanan 'ortak politikalar mutabakat metni'ni dün açıkladı. Metinde 5 partinin onayladığı, Saadet Partisi'nin ise şerh düştüğü maddenin yer almaması dikkat çekti.

İYİ PARTİLİ ÖZLALE: BİLİYORUZ Kİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

Dünkü programda Millet İttifakı'nın sosyal politikalarını anlatan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, vaatlerden biri olarak "Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüleceğini" açıkladı. Özlale devamında "Çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır!" dedi.

METİNDE YER ALMADI

Dün açıklanan metinde İstanbul Sözleşmesi'ne dönüleceği şeklinde bir madde yer almadı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesinin ardından CHP ve İYİ Parti'den tepkiler gelmiş, iki parti de iktidara gelmeleri durumunda sözleşmeye dönüleceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Sözleşmesi maddesinin dün açıklanan metinde yer almamasının nedeni olarak Saadet Partisi'nin maddeye şerh koyması gösterildi.

