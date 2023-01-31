HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Millet İttifakı'nın 'hükümet programı'na damgasını vuran detay! İYİ Partili Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi" çıkışı dikkat çekmişti... Neden yer almadığı ortaya çıktı

Millet İttifakı'nın 'hükümet programı'na damgasını vuran detay! İYİ Partili Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi" çıkışı dikkat çekmişti... Neden yer almadığı ortaya çıktı

31.01.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın uzun zamandır işaret ettiği 30 Ocak'ta hükümet programı olarak nitelendirilen 'ortak politikalar mutabakat metni' açıklandı. Metinde seçimler, savunma sanayiine yönelik adımlar, ekonomi gibi alanlarda gündem olan birçok madde yer alırken ittifakın ortaklarından Saadet Partisi'nin bir maddeye şerh koyduğu ortaya çıktı. Söz konusu maddeyi açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi" çıkışı dikkat çekti.

Millet İttifakı'nın 'hükümet programı'na damgasını vuran detay! İYİ Partili Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi" çıkışı dikkat çekmişti... Neden yer almadığı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde 26 Ocak'ta düzenlenen toplantının ardından Millet İttifakı olarak yoluna devam eden altılı masa liderleri adaylarını belirlemeden önceki son toplantılarında, 'hükümet programı' olarak niteledikleri, 9 ana ve 75 alt başlıkta hazırlanan 'ortak politikalar mutabakat metni'ni dün açıkladı. Metinde 5 partinin onayladığı, Saadet Partisi'nin ise şerh düştüğü maddenin yer almaması dikkat çekti.

AA-20230130-30127572-30127562-ALTILI_MASANIN_ORTAK_POLITIKALAR_MUTABAKAT_METNI_TANITIM_TOPLANTISI

İYİ PARTİLİ ÖZLALE: BİLİYORUZ Kİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

Dünkü programda Millet İttifakı'nın sosyal politikalarını anlatan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, vaatlerden biri olarak "Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüleceğini" açıkladı. Özlale devamında "Çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır!" dedi.

1

METİNDE YER ALMADI

Dün açıklanan metinde İstanbul Sözleşmesi'ne dönüleceği şeklinde bir madde yer almadı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesinin ardından CHP ve İYİ Parti'den tepkiler gelmiş, iki parti de iktidara gelmeleri durumunda sözleşmeye dönüleceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

İlginizi Çekebilir

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yeni gelişme

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yeni gelişme

 Çok kapsamlı reform listemiz var

Çok kapsamlı reform listemiz var

 İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!

İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Sözleşmesi maddesinin dün açıklanan metinde yer almamasının nedeni olarak Saadet Partisi'nin maddeye şerh koyması gösterildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'de Akşener hazırlığı: Yapacakları teklif...CHP'de Akşener hazırlığı: Yapacakları teklif...
Cinayeti canlı yayında itiraf etti!Cinayeti canlı yayında itiraf etti!
İstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyorİstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyor
Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakı İstanbul Sözleşmesi 6'lı masa saadet partisi

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! 'Daha önce böyle bir şey duymadım'

Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! 'Daha önce böyle bir şey duymadım'

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! İşte ülke geneline yağması beklenen kar miktarı…

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! İşte ülke geneline yağması beklenen kar miktarı…

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.