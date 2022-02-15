Millet İttifakı'nın ismi Türkiye İttifakı olarak değişiyor mu? Davutoğlu açıkladı, Kılıçdaroğlu önermiş

Muhalefette 6 parti genel başkanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelmesi siyaset kulislerini hareketlendi. Yuvarlak masa etrafında yapılan kritik görüşmeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

Görüşme sonrası ortak açıklama yayınlanırken, net olarak açıklanmasa da Millet İttifakı'nın genişlediği konuşulmaya başlandı. Ankara kulisleri tüm bu gündemle çalkalanırken gazeteci İsmail Saymaz'dan çok konuşulacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN İSMİ DEĞİŞİYOR MU?

Saymaz, Halktv'deki dünkü yazısında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın adını değiştirmeyi önerdiğini ancak bu teklifin reddedildiğini iddia etti.

MİLLET İTTİFAKI YERİNE TÜRKİYE İTTİFAKI

Söz konusu iddialar sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi. İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, masadaki isim önerisinin "Türkiye İttifakı" olduğunu ve bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından Ağustos ayında yapıldığını belirtti.

Davutoğlu yaptığı açıklamada "Öyle bir hava oluştu ki, sanki birtakım şartlar getiriyor, işi zorlaştırıyorum. Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım. Sanki talep etmişim de reddedilmiş gibi anlatılıyor. Talep diye bir şey yok. 'İleri aşamalarda konuşalım' denildi. İki tarafta yüzde 30-35'lik yapı oluştu. Statükoyu değiştirmemiz lazım. Statükodan kopanlar dışlanmışlık ve yalnızlık hissine kapılmamalı. İsim avantaj sağlar." ifadelerini kullandı.



