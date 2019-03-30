"Millet İttifakı, sandıklarda cevabını alacaktır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı'na ilişkin, "Bakıyorsunuz 4 parti yetmiyor. İşin içinde FETÖ, PKK ve 28 Şubatçılar var. Türkiye'nin hiçbir döneminde bu kadar karışık bir ittifak olmadı. Bu ittifak inşallah sandıklarda cevabını alacaktır." dedi.

AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen sevgi yürüyüşüne katılan Kurtulmuş, Bulvar Caddesi boyunca vatandaşları ve esnafı selamlayarak, seçimler için destek istedi.

Daha sonra 15 Temmuz Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, çok güzel bir seçim çalışması süreci geçirdiklerini, yarın da bu çalışmaların semeresini alarak, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'u başkan seçeceklerini söyledi.

Enteresan bir seçim kampanyası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'de bir tarafta nerede durduğu belli olan, Türkiye'nin temel konularındaki fikri açık olan, göğsünü gere gere 'biz ittifak yapıyoruz' diye sahada dolaşan Cumhur İttifakı. Ne yazık ki, karşımızda da bir ittifak vardı. Bu ittifaka 'benzemezler ittifakı' ya da 'bremen mızıkacıları' diyebiliriz. Dördü de ayrı telden çalıyor. Birisinin 'ak' dediğine diğerinin 'kara' demesi muhtemel. Hiçbir ortak noktaları yok. Tek ortak noktaları 'Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' " diye konuştu.