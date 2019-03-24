CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "31 Mart sabahı oy verme işleminden itibaren sonuçlar alınıncaya kadar hayatımızın en kıymetli mesaisini yaşayacağız." dedi.

"Millet İttifakı Seçim Güvenliği Toplantısı", CHP'li ve İYİ Parti'lilerin katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Eşi Nursen Yavaş ile birlikte katıldığı toplantıda konuşan Mansur Yavaş, "Hepimiz iyice bilmeliyiz ki sandıklara sahip çıkamamanın hiçbir mazereti olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Yavaş, millet iradesini korumak gibi asil bir borçlarının bulunduğunu belirterek, "Bu borç hakkıyla ödenecektir. 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkarak şehrimizin geleceğine, adalete ve demokrasiye sahip çıkacağız." diye konuştu.

2014'teki yerel seçim sonuçlarının gece yarısı operasyonlarıyla değiştiğini iddia eden Yavaş, "Aynı delikten ikinci defa sokulmamak için kararlıyız." sözlerini sarf etti.

Yavaş, partililerden seçim günü yaşanabilecek olumsuzlukları telefonlarıyla kayıt altına almalarını isteyerek, "31 Mart sabahı oy verme işleminden itibaren sonuçlar alınıncaya kadar hayatımızın en kıymetli mesaisini yaşayacağız. Seçim Takip Programı ile sonuçları bekleyeceğiz." dedi.