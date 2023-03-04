HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Millet İttifakı toplantısının ardından CHP yeniden toplandı

Millet İttifakı toplantısının ardından CHP yeniden toplandı

04.03.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Millet İttifakı toplantısının ardından durum değerlendirmesi yapmak için yeniden toplandı.

Millet İttifakı toplantısının ardından CHP yeniden toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki 5'li toplantının ardından durum değerlendirmesi yapmak için parti genel merkezinde yeniden toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem!Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldiMeral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtıİYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
CHP Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Artvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı

Artvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı

Bursa'da inşaat kazısından tarih çıktı: İçerisinde kemikler var!

Bursa'da inşaat kazısından tarih çıktı: İçerisinde kemikler var!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.