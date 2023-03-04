Millet İttifakı toplantısının ardından CHP yeniden toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki 5'li toplantının ardından durum değerlendirmesi yapmak için parti genel merkezinde yeniden toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.

Kaynak: İHA

