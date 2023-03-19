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Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç? CHP'li Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

19.03.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken, anket sonuçları da peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin YSK'ya giderek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapacağını duyurmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Anketlerde Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranında büyük bir sıçrama olduğunu ifade eden Özel, "Sayın İnce aday da olsa ilk turda açık bir farkla kazanacağız" dedi.

Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç? CHP'li Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk TV'de yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında konuk olarak seçim süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerdeki oy oranlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Altılı Masa'da yaşanan krizin çözülmesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasıyla birlikte büyük bir sinerji oluştuğunu ifade eden Özel, "Sağ açığa Sayın Yavaş, sol açığa Sayın İmamoğlu geldi. Sahada heyecan, ankette sıçrama var." dedi.

"YAŞANAN SIÇRAMAYI ANKETLERDE GÖRÜYORUZ"

Kübra Par'ın "Millet İttifakı'nın oy oranı kaç?" sorusunu da yanıtlayan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin beklentisinin üzerinde bir sinerji oldu. Krizin çözülmesi tatlıya bağlanması, 6 partinin bir takım oluşturması heyecan oluşturdu. Son anda 2 flaş transfer yapılmasıyla da büyük bir moral buldu herkes. Sağ açığa Yavaş, sol açığa İmamoğlu geldi. Anketlerde o sıçrama görülüyor. En son bir araştırmada Kemal Bey 10 puanla önde gözüküyordu. Bazı anketlerde 4, bazılarında 6 veya 8 puan önde. İktidara yakın anket kuruluşları da bu sıçramayı gösteriyor.

özgür özel

Siyasette bazı duygu patlamaları yaşanır. Bizler sahadayız ve bu heyecanı görüyoruz. İttifakta büyük bir uyum ve kenetlenme var. Her şeyin tatlılığa bağlanmasının verdiği moral ve motivasyon var. Sahada da büyük bir heyecan yaşanıyor. Yıkmayan rüzgar, ağacı güçlendirir derler. Biz de böyleyiz. Şimdi eskisinden çok daha güçlüyüz. Seçime moral üstünlükle gidiyoruz. Krizlerin bu liderlerle çözülebileceğini gördük."

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İNCE NEDEN İTTİFAKTA YOK?

Muharrem İnce'nin aday olmasını da değerlendiren Özgür Özel, "Saygıyla karşılıyoruz, partisi tarafından aday olması yönünde irade ortaya konuldu, başarılar diliyoruz. Muharrem İnce benim kişisel olarak uzun süreler çok yakın ilişki içinde olduğum birisi. 4 yıl boyunca partimizde grup başkan vekilliği yaptı. Üzerimde emeği vardır. Ben İnce'yi hem önemserim hem de İnce'yi sevenleri önemserim ve CHP olarak önemsiyoruz. 'Millet İttifakı'nda niye İnce'nin partisi yok?' diye soruyorlar. Kendisi istemediği için yok ittifakta. Kendisi ilk baştan beri ittifaklara karşı olduğunu söyledi. İktidar değişsin isteyen milyonların seçimin ilk turda bitmesi için haklı bir talepleri var. Anketlerde beklenenin üzerindeki sıçramayla artık Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu varken başka aday çıkmasın diye refleks gösteriyorlar." şeklinde konuştu.

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"SAYIN İNCE ADAY OLSA DA..."

Her şartta seçimi ilk turda ve açık bir farkla kazanacaklarını ifade eden Özgür Özel açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben her şartta, Sayın İnce aday da olsa bu seçimi ilk turda ve açık bir farkla kazanacağımıza inanıyorum, bunu görüyorum. İnce'yle aramızda bir hukuk var ve sürüyor da. Ben bir partinin genel başkanına çağrı yapacak değilim, bu yakışık almayacak bir boyut olur. Milletin ne çağrı yapacağının anlamı var, Bu ülkeyi seven herkes ki İnce'nin bu ülkenin yarınları için iyi şeyler istediğinden bir şüphem yok. Milletin talepleri, herkes en doğru değerlendirmeyi kendisi yapacaktır. Benim çağrı yapmam doğru değil."

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