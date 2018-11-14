Millet ittifakı 'yerele' taşınacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra gerçekleştirdikleri ilk "yüz yüze" görüşmede, genel seçimlerdeki "Millet ittifakı" işbirliğini yerel seçimlere de taşımak konusunda nabız yokladı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere AKP'nin elinde bulunan büyükşehirleri almak için güç birliğini masaya yatıran Kılıçaroğlu ve Akşener görüşmesinden yansıyan ilk bilgilere göre, iki taraf da yerel seçim ittifakına açık kapı bıraktı.

Aday ismi ya da hangi belediyeler için işbirliği yapılacağı gibi detaylara girilmediği belirtilirken, taraflar "gerekli görülmesi halinde" yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldı.

İlk adım Kılıçdaroğlu'ndan

AKP ile MHP arasındaki yerel seçim ittifkının çökmesinin ardından, bu durumu bir anlamda "fırsat" olarak gören muhalefet partileri harekete geçti.

Tıpkı 24 Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP muhalifi partilerle yerel seçimlerde güç birliği/ittifak için ilk adımı atan taraf oldu.