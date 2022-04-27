HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Millet İttifakına isim tepkisi! ‘Mahkemeye verip gasp ittifakı diyeceğiz’

Millet İttifakına isim tepkisi! ‘Mahkemeye verip gasp ittifakı diyeceğiz’

27.04.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 seçimlerinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu Millet İttifakına isim tepkisi geldi. Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar çok sert bir çıkışta bulunarak “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğiz. Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı 'Gasp İttifakı' olarak tanımlayacağız" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakına isim tepkisi! ‘Mahkemeye verip gasp ittifakı diyeceğiz’

Millet İttifakına dikkat çeken bir isim tepkisi geldi. Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar bu ismin CHP ve İYİ Parti tarafından kullanılmamasını isteyerek çok sert açıklamalarda bulundu. Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar partisinin İzmir'deki toplantısında, içinde olmadıkları bir ittifakın 'Millet' ismini kullanmasına karşı olduklarını vurgulayarak, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulunduklarını açıkladı. Nacar, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğiz. Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı 'Gasp İttifakı' olarak tanımlayacağız" diye konuştu.
Partisinin İzmir’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, kendi partilerinin içinde yer almadığı bir ittifakta isimlerinin yer almasının kanuna aykırı olduğunu söyledi. Nacar, Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanunlar çerçevesinde başka bir siyasi parti tarafından kullanılamayacağını ve o ittifakın ‘Millet Partisi’nin ismini kullandığını vurguladı.

1

"MİLLET PARTİSİ’NİN İSMİNİ OLUŞTURMUŞ OLDUĞUNUZ BİR İTTİFAKTA KULLANAMAZSINIZ"

Nacar, “Haksız ve hukuksuz kullanmanın önüne geçmek için büyük kurultayımızda 6’lı masayı oluşturan siyasi partilere bir çağrı yaptık. Dedik ki, bakın kanun açık. Millet Partisi’nin ismini oluşturmuş olduğunuz bir ittifakta kullanamazsınız. Halk İttifakı diyebilirsiniz. Gelecek ya da Deva İttifakı diyebilirsiniz. İçinde olmadığımız bir ittifakta ismimiz kullanılamaz. Siyasi nezaketle bunun uyarısını yaptık. Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız bundan sonra biz sizin ittifakınızın adını artık 'Gasp İttifakı' olarak tanımlayacağız, nitelendireceğiz, adlandıracağız dedik. Büyük kurultayımızda 6’lı masayı oluşturan partilerin milletvekilleri temsilcileri de vardı. Bunu işittiler. Sonrasında birçok siyasi parti genel başkanları ve kurmayları buna özen göstermeye başladılar. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Büyük ihtimalle bu '6’lı masa' adlandırması da ondan sonra olmuştur. Bizlerin siyasi nezaketle ifade ettiğimiz talebimizin karşılanmış olmasına, buna nezaketle yaklaşan partilere karşı bizim bir teşekkür borcumuz var buradan onlara teşekkür ediyoruz. Ancak her ne hikmetse partinin kurmayları bu konuda dikkat göstermesine rağmen ana muhalefet partisi lideri ve bazıları hala bu ismi kullanmaya devam ediyor... Ayıptır. Haksızdır. Kanuna aykırıdır” ifadelerini kullandı.

2

"AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE KADAR GİDECEĞİZ"

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, daha önce Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları başvurunun reddedildiğini ve o dönem partisinin haksız hukuksuz engellemelerle seçimlere katılmadığı için o dönemde diğer hukuksal yollara başvurmadıklarını söyledi. Şimdi seçimlere katılma hakkı olan bir parti olduğunu hatırlatarak Millet İttifakı'nın yanlışta ısrar etmesi halinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını sözlerine ekledi.

"3'ÜNCÜ BİR MİLLİ İTTİFAKI ÖNERİYORUZ"

Ayrıca, üçüncü bir ittifakın olması gerektiğinin önemine dikkat çeken Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü: “6’lı masanın da Türkiye’nin sorunlarına çözüm olamayacağını CHP’nin tek başına iktidar olmak için milliyetçileri muhafazakarların oyunu bir şekilde almak maksadıyla hareket ettiğini ve HDP’nin de bu oluşuma göz kırptığını belirterek bu ittifakı da onaylamadıklarını ifade etti. Biz şimdi tarihin kulağına fısıldıyoruz. Tarihe not düşüyoruz. 6’lı masada yer alan diğer 5 partinin çabası eninde sonunda CHP’yi iktidar yapacaktır. Bunu görmeleri ve anlamaları gerekir. Çözüm üçüncü ittifak yoludur. Muhteşem Türkiye yolunu açacak bir ittifak olmalıdır. Yıllar önce bilge liderimiz Edibali’nin Kuvayi Milliye ruhuyla başlattığı, Yeniden Milli Mücadele çizgisini ortaya koymuştuk. Sonra merhum genel başkanımız büyük fikir ve dava adamı Aykut Edibali’nin öncüsü olduğu,1991 yılında rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş ile ittifakı gerçekleştirmiştik. Yani Türkiye’de ittifakın öncüsü Edibali’dir, Millet Partisi’dir. Biz şimdi de yeni bir hamle ile yerli milli vatansever güçleri birleştirecek 3. bir milli ittifakı öneriyoruz. Bu konuda hazırladığımız manifestoyu yakında büyük Türk milletine arz edeceğiz.”

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ‘adalet’ çıkışı!Bülent Arınç’tan dikkat çeken ‘adalet’ çıkışı!
Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!
Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntüBudamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

Kırkikindi yağmurları başlıyor!

Kırkikindi yağmurları başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.