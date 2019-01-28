HABER

Millet İttifakı’nın Gaziantep adayı henüz belli değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, basında yer alan iddiaların aksine Millet İttifakı’nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının henüz belli olmadığını söyledi.Göreve yeni başlayan CHP İl Başkanı Melih Meriç ile Yönetim Kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, basında yer alan iddiaların aksine Millet İttifakı’nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının henüz belli olmadığını söyledi.
Göreve yeni başlayan CHP İl Başkanı Melih Meriç ile Yönetim Kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi. Gaziantep’te bir otelde düzenlenen tanışma toplantısına CHP İl Yönetimi tam kadro katıldı.

"Gaziantep adayının belli olduğu konusunda bir bilgim yok"
Toplantıda açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Melih Meriç, İYİ Parti’nin Gaziantep’te Ejder Demir’i aday gösterdiğine yönelik iddialarla ilgili, "Ben CHP Gaziantep İl Başkanı olarak bugün, bu saat dahil İYİ Parti ve Millet İttifakı’nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının isminin ne olduğu konusunda bir bilgim yok. Yani beni bu dakikaya kadar arayan kimse yok. Eğer bir ittifak kuruluyorsa bu ittifakın iki parçası bir aradayken bu konunun konuşulması lazımdı. Belki bu bir serzeniş de olabilir ama az önce söylediğim gibi benim bu dakikaya kadar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olduğu hakkında, basından duyduğumun dışında bir bilgim veya bir bilgilendirilmem yok" dedi.

"Biz CHP olarak üç merkez ilçede de kendi adaylarımızı çıkaracağız"
Gaziantep’te merkez ilçelerdeki aday belirleme süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Meriç, "Özellikle Gaziantep’te metropol ilçe belediyeleri ile alakalı genel merkezimizin vermiş olduğu kararın içerisinde şu da var. Bize yerelde ittifak yapabiliyorsanız yapın dendi. Ancak ben Gaziantep İl Başkanı olarak metropol üç ilçe ile alakalı belediye meclis üyeleri de dahil hiçbir görüşme yapmayacağım. Yani genel merkezimin vermiş olduğu kararın arkasında duracağım ve buralarda kendi adaylarımız ile kendi belediye meclis üyesi adaylarımızı çıkaracağım. Ancak bana İyi Parti yetkililerinden aday çıkarmayalım diye bir teklif gelirse onlara da saygı duyarım. Biz CHP olarak üç metropol ilçede de kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bize destek verirlerse de buna saygı duyarız ama bir metropol ilçeyi İYİ Parti’ye bir metropol ilçeyi CHP’ye verelim diye bir teklif olursa şimdiden buradan basın mensuplarına da söyleyeyim bütün kapılarım bu teklife kapalı" diye konuştu.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
CHP Marmaris ilçe yönetimi istifa ettiCHP Marmaris ilçe yönetimi istifa etti
AGİT Özel Temsilcisi Sajdik Ukrayna’daki barış sürecine AB’nin de katılacağını açıkladıAGİT Özel Temsilcisi Sajdik Ukrayna’daki barış sürecine AB’nin de katılacağını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.