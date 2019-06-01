"Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya devam ediyoruz"

İZMİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, "Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayı. Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya ülke çıkarları açısından devam ediyoruz." dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Çıray, son zamanlarda İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki birleştirici ve bütünleştirici tutumu ve ülkenin yüksek çıkarları konusundaki partiler üstü anlayışının Türk toplumunda giderek daha fazla karşılık bulmaya başladığını ifade etti.

İYİ Parti'nin Türk siyasi hayatının gidişatını değiştirdiğini savunan Çıray, şunları kaydetti:

"İYİ Parti çok zor şartlar altında kurulmuştur. Seçime sokulmaması için neler yapıldığını unutmayalım. O zor şartlar altında 7 ayda çok büyük bir mesafe almış, Türk milletinin 5 milyonunun güvenini kazanmış ve şimdi bu rakam gittikçe yukarıya doğru çıkmaktadır.

Ramazanın bitmesine 2 gün kaldı. Milli, manevi ve dini duygularımız her gün bayram yapmamıza yetecek kadar güçlüdür. Önümüzdeki zorlu günleri aşacağız inşallah. Bütün İYİ Partililerin ve tüm Müslüman kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."