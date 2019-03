Millet İttifakı'nın Kocaeli mitingi

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Memlekette huzur istiyoruz. Her evde tencere kaynasın istiyoruz. Her evde bereket, her evde huzur olsun istiyoruz. Herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyoruz. Biz kavgadan uzak, beraber, bayrağımızın altında, huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında partilerince Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Milli İrade Meydanı'nda organize edilen mitinge katıldı.

Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, birlikte ülkeye "demokrasi baharı"nı getirmek için mücadele vereceklerini söyledi.

Bu mücadeleyi çocuklar, işsizler, esnaf ve çiftçiler için yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, beraber, huzur içinde yaşamak için demokrasi baharını getirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, bunu milletle beraber yapacaklarını dile getirerek, "Bütün dertlerinizi biliyoruz. İşsizlik var mı? Var. Yoksulluk var mı? Var. Huzursuzluk var mı? Var. Gerilim var mı? Var. Her şey var. Peki biz ne istiyoruz? Memlekette huzur istiyoruz. Her evde tencere kaynasın istiyoruz. Her evde bereket, her evde huzur olsun istiyoruz. Herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyoruz. Biz kavgadan uzak, beraber, bayrağımızın altında, huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.