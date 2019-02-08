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Millet İttifakı'nın Manisa ve Sarıgöl adayları tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 20:16 | Son Güncelleme

MANİSA'da 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ve İYİ Parti adaylarını Sarıgöl ilçesinde tanıttı.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA'da 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ve İYİ Parti adaylarını Sarıgöl ilçesinde tanıttı. İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve CHP Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu tanıtıldığı toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verdi. CHP Sarıgöl İlçe Lokali önünde bir araya gelen İYİ Parti ve CHP'liler, İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve CHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Emrah Eroğlu ile Şehit Esin Akay Caddesi boyunca esnafı selamlayarak, aday tanıtımının yapılacağı Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'na geçti. Aday tanıtımına CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekir Başvirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Aktan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra söz alan CHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Emrah Eroğlu, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, seçilmesi halinde belediyenin kapılarının halka açık olacağını söyledi. Eroğlu, herkesin kolaylıkla ulaşması çıkması için kapım vatandaşlarıma açık olacak. Muhtarlarımı küstürmeyeceğim. Yapılması gereken işleri mevsiminde yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğim" dedi. İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı da Manisa'nın daha güzel hizmetlere layık olduğunu belirterek, "Bu nedenle tüm ilçelerimizi kucaklayan bir anlayışla Manisamızı daha ileri kentler arasına taşımak istiyoruz" dedi. 'BİZLER KORKU YERİNE SEVGİ VERECEĞİZ' CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Çok şey vaat ettiler ama hiç birini yerine getirmediler. Ümit siyasetinden vazgeçtiler şimdi korku siyaseti yapıyorlar. Ne diyorlar; '31 Mart'ta seçim var. Bu seçim beka meselesi' diyorlar. Heyecan yaratmak yerine korku salarak, şeytanlaştırarak değil kardeşleştirerek karşılarında biz varız. Millet İttifakı olarak destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Yunusemre ilçesinde oy kullanacağım. Millet İttifakı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İYİ Parti'ye oyumu vereceğim" dedi.

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