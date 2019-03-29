Millet İttifakı’nın son ortak mitingi Manisa’da yapıldı (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son ortak mitinglerini Manisa’da yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem AK Parti hem de MHP’ye oy veren vatandaşlara seslenerek, "Eğer bunlara rağmen gidip oy verirseniz iki elim yakanızda olacak." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı olarak girdikleri 31 Mart yerel seçimleri öncesinde son ortak mitinglerini Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda yaptı. İki genel başkan meydandaki coşkulu kalabalığı selamlayarak seçimler için Millet İttifakı’nın adaylarına destek istedi. İki liderin meydandaki vatandaşları selamlamasının ardından tüm meydan tek bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Meydandaki ilk konuşmayı Millet İttifakı’nın İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı yaptı. Şıktaşlı konuşmasında kendi kendine yeten bir Manisa oluşturacaklarını söyledi. Projelerinden de bahseden Şıktaşlı, yapacakları en önemli işin kooperatifleşmeyi yaygın hale getireceklerini belirtti. Şıktaşlı, 31 Mart akşamı seçimi kazandıklarında Manisa’da hak, hukuk ve adalet olacağına söz verdi.

Orkun Şıktaşlı’nın ardından vatandaşa seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi yani Millet İttifakı’nı Cumhur İttifakı’ndan ayıran temel bir fark var. Orkun Şıktaşlı’yı dinlediniz, güzel örnekler verdi. Kırsalda yaşayan köyde yaşayan insanların daha iyi bir hayat yaşaması için neler yapacağını anlattı. Onlarda şöyle bir şey var. Belediye başkanı konuşamaz, projelerini anlatamaz bir kişi konuşur. Merak ettiğim şu? Manisa’yı Manisa’dan mı Ankara’dan mı yöneteceksiniz, İzmir’i İzmir’den mi Ankara’dan mı yöneteceksiniz? İstanbul’u İstanbul’dan mı Ankara’dan mı yöneteceksiniz? Adı üstünde yerel seçim. Adı üstünde belediye başkanı gelecek sizlere hizmet edecek. Bizde Belediye başkanı çıkıyor düşüncelerini aktarıyor. Aramızda öyle bir fark var." dedi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek devam eden Kılıçdaroğlu, "Geçen gün sarayda oturan beyefendi konuştu. Ekonomiden sorumlu benim diyor. Yerel yöneticilerin yapacağı bir şey yok diyor. Usulen bir belediye başkanı olacak, ekonomiden de ben sorumluyum diyor. Böyle bir anlayışa hangi vatandaş evet diyecek. Belediyenin bütçesi, imkanları var. Belediye nereye hizmet edecek. Kırsala da köye de. Ağaçlar yurt dışından, çiçekler, samanlar hemen hemen her şey yurt dışından ithal ediliyor. Bizim belediye başkanımız da diyor ki kurun bir kooperatif her şeyi sizden alacağım diyor. Ne demektir bu. Sarayda oturan şöyle diyor. Türkiye ekonomisini belediye başkanları düzeltebilir mi diyor. Türkiye ekonomisini ne hale getirdiğini çok iyi biliyorum. Bu ülkedeki çocukların yatağa aç girdiğini biliyorum. Saraya yakın herkesin çocuklarının işi var ama garibanın çocuğunun işi yok. Çok önemli adımlar atacağız, diyor 17 yıldır atılmayan adımları atacak. 17 milyar dolarlık en büyük yatırımı Tank Palet’i Katar’a peşkeş çekerken bunları düşündün mü?" şeklinde konuştu.

Türkiye’de artık iki ayrı sınıf olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, bu sınıflardan birinin sosyete saray sınıfı diğerinin de onun çevresindeki vatandaşlar olduğunu dile getirdi. Sosyete saray sınıfında her şeyin yolunda olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "İkinci sınıfta ise işsizlik var, yoksulluk var, anne işsiz, aba işsiz, evlat işsiz. Her türlü masraf var, mutfakta yangın var. Ben mutfakta yangın var dedikçe isyan ediyor, ’Bay Kemal yine konuşuyor’ diyor. Bay Kemal konuşacak tabi ağzına fermuar mı çeksin. Vatandaşın derdini kim dile getirecek. Bay Kemal olmak için önce dürüst adam olacaksın, oğlunu bedelli asker göndermeyeceksin, Ertuğrul Gazi Türbesi’ni kaçırmayacaksın, kul hakkı yemeyeceksin, sabahın köründe oğluna telefon açıp oğlum paraları sıfırladın mı demeyeceksin. Biz bunları söyleyeceğiz. Taki bu ülkede huzur sağlanana kadar. Biz ne istiyoruz, adalet istiyoruz, esnaf kazansın istiyoruz, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz, hiçbir evde huzursuzluk olmasın diyoruz. Orkun Başkanımız ne dedi; ’Hak hukuk ve adaleti sağlayacağız.’ Bu lafın önemli bir yanı var. İhaleleri yapacağım herkes görecek dedi. Bir belediye başkanı sizin paralarınızı harcayacak, bunun hesabını size verecek. Başkanımız ne diyor hesabını vereceğim diyor. Hesabını veren kişi saygındır, halka saygı duyan kişidir, kul hakkı yemeyen kişidir. O yüzden biz Orkun Başkana sonuna kadar güveniyoruz. Onu 1 Nisan’da Büyükşehir koltuğuna oturtacaksınız sonra Sayın Genel başkanımızla gidip bir çayını içeceğiz." dedi.

"İki elim yakanızda olacak"

AK Parti’ye oy veren vatandaşlara da seslenen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "17 yıl geçti. AK Parti’ye oy veren vatandaşlara seslenmek istiyorum. 17 yıl omuzlarınızda taşıdınız. Dediler ki tek başına iktidar olmak lazım yoksa ülkeyi yönetemiyoruz. Tek başına iktidar oldular. Hiçbir bahaneleri yok. Ne istedilerse oldular. Başbakanım, Cumhurbaşkanı olmak istiyorum dedi o da oldu. Cumhurbaşkanı oldu başbakan kalksın dedi o da oldu. Ben Cumhurbaşkanı olayım bakın memleket nasıl uçacak dedi evet oldu memleket yokuş aşağıya uçuyor. 17 yıl ne istedilerse yaptınız. Sizlerden 2 trilyondan fazla vergi topladılar. Vatandaşı da borca soktular. soru şu AK Partililerin sorması gereken şu; ne istediyseniz yaptık, 17 yıl sonunda neden beni soğan kuyruğuna muhtaç ettin diye sor kardeşim ondan sonra oy kullan. Senin çocuğun işsiz, biliyorum onlar sarayda keyif çatıyor. Bir kibir abidesi var orada, herkesi aşağılayan, emeklilikte yaşa takılanlar var. Ne dedi, onları türedi dedi. Bir ülkenin yöneticisi vatandaşına ’türedi’ der mi ya, eğer bunlara rağmen gidip oy verirseniz iki elim yakanızda olacak."