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Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakli tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

TRABZON Havalimanı'na geçen 13 Ocak'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilen ve Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemi tamamlandı.

TRABZON Havalimanı'na geçen 13 Ocak'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilen ve Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemi tamamlandı. Profesyonel ekiple başlatılan çalışmalarla TIR'a yüklenerek aprondan saat 00.30 sıralarında çıkarılan uçak, yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği ilçedeki alana getirildi. Yaklaşık 4 saat süren nakil operasyonunda, 42 tekerden oluşan özel araçla taşınan uçağı, karayolunda gören vatandaşlar ve sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yol kenarında durdukları araçlarından inen sürücüler, uçağın taşınma çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi, bazı vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Uçağın taşınması sırasında viraj olan bazı noktalarda yer alan kaldırım taşları da iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. Kaşüstü mevkiine kadar Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü olarak nakledilen 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak entegre edilmesi planlanan alanda oluşturulan zemine ağır tonajlı vinçler yardımıyla konuldu.

'HERŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİTTİ'

Nakil işlemini anbean izleyen Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, naklin planladıkları gibi başarıyla sonuçlandığını belirtti. Sağıroğlu, "Yaklaşık bir haftadır arkadaşlarımızla söküm işlemlerini tamamladık. Tam da planladığımız gibi bu gece bu saatte uçağı nakledeceğimizi hesapladık. Bazı üst geçitlerimizin yükseklik mesafesi kritik seviyedeydi, teknik arkadaşlarımız sağ olsun durumu çok iyi yönettiler. Nakil işlemi başarıyla kazasız belasız tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde kurulum ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız. 15 Temmuz Millet Kıraathanesi olarak burada hem ilçemize hem de kentimize bunu kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bize bu uçağın kazandırılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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