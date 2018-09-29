HABER

Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 07:53 | Son Güncelleme

UÇAĞIN NAKLİ TAMAMLANDI Hizmet dışı kalmasıyla, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemi tamamlandı.

Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (2)

UÇAĞIN NAKLİ TAMAMLANDI
Hizmet dışı kalmasıyla, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemi tamamlandı. Profesyonel ekiple başlatılan çalışmalarla TIR'a yüklenerek aprondan saat 00.30 sıralarında çıkarılan uçağın gövdesi, yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği ilçedeki alana getirildi. Yaklaşık 4 saat süren nakil operasyonunda, 42 tekerli özel araçla taşınan uçağı karayolunda gören vatandaşlar ve sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yol kenarında durdukları araçlarından inen vatandaşlar, uçağın gövdesinin taşınma çalışmalarını cep telefonu kamerasınca görüntüledi, bazı vatandaşlar ise sosyal medyada üzerinden canlı yayın yaptı. Taşıma sırasında viraj olan bazı noktalarda yer alan kaldırım taşları da iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. Kaşüstü mevkiine kadar Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü olarak nakledilen 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçağın gövdesi, entegre edilmesi planlanan alanda oluşturulan zemine ağır tonajlı vinçler yardımıyla indirildi.
'HERŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİTTİ'
Taşıma işlemini anbean izleyen Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, naklin planladıkları gibi başarıyla sonuçlandığını belirtti. Sağıroğlu, "Yaklaşık bir haftadır arkadaşlarımızla söküm işlemlerini tamamladık. Tam da planladığımız gibi bu gece, bu saatte uçağı nakledeceğimizi hesapladık. Bazı üst geçitlerimizin yükseklik mesafesi kritik seviyedeydi, teknik arkadaşlarımız sağ olsun, durumu çok iyi yönettiler. Nakil işlemi başarıyla kazasız belasız tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde kurulum ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız. 15 Temmuz millet kıraathanesi olarak burada hem ilçemize, hem de kentimize bunu kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bize bu uçağın kazandırılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Fatih TURAN-Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA)-

FOTOĞRAFLI

Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (2)Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (2)Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (2)Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (2)

PARTNERYüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı! Yüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı!
Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntüAnkara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü
Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

İlginizi Çekebilir

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!

Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!

23. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri belli oldu! Ön başvuru ne zaman başlıyor?

23. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri belli oldu! Ön başvuru ne zaman başlıyor?

Ölümcül salgın: Çakmak gazı! Son beş ayda beş genç hayatını kaybetti

Ölümcül salgın: Çakmak gazı! Son beş ayda beş genç hayatını kaybetti

Milli Piyango sorgulama 29 Eylül 2018: Milli Piyango çekilişi sonuçları (MPİ canlı çekiliş)

Milli Piyango sorgulama 29 Eylül 2018: Milli Piyango çekilişi sonuçları (MPİ canlı çekiliş)

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Dayı beni duyuyor musun?

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Dayı beni duyuyor musun?

Sayısal Loto sonuçları - 29 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 29 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.