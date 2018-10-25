HABER

"Millet Kıraathanesi"ni örnek alıp "öğrenci kıraathanesi" yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projesi "Millet Kıraathanesi"nden esinlenilerek Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ortaokulda oluşturulan "Ayraç Kafe" adlı "öğrenci kıraathanesi"nde öğrenciler, boş vakitlerinde kitap okuyor - İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar: - "Okulumuz öğretmenlerine ve öğrencilerine minnettarım. Öğrencilerimizin kendilerini evinde gibi hissetmesi için kıraathanemizde bir semaverimiz var, çay ve kek ücretsiz, yeter ki kitap okusunlar"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ortaokul öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi "Millet Kıraathanesi"nden esinlenerek okulda oluşturulan "Ayraç Kafe" adlı "öğrenci kıraathanesi"nde boş zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor.

Okul yönetimi ve öğrenciler, "kıraathane" için eski otomobil lastikleri ve sebze kasalarından masalar, ağaç kütüklerinden ise sandalyeler yaparak kitap okumayı eğlenceli hale getirdi.

Okul yönetimi, yüzlerce kitabın bulunduğu "öğrenci kıraathanesi"nde kitap okuyan öğrencilere çay ve kek ikramı da yapıyor.

Sarıcakaya Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda görev yapan öğretmen ve öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olan "Millet Kıraathanesi"nden ilham alarak bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Okulda taşımalı eğitim gören öğrenci sayısının fazla olduğunu belirten Yazar, "Bu öğrencilerimiz burada kitaplarla buluşuyor. Ülkemizin evlatlarını en iyi şekilde eğitmenin derdindeyiz. Okulumuz öğretmenlerine ve öğrencilerine minnettarım. Öğrencilerimizin kendilerini evinde gibi hissetmesi için kıraathanemizde bir semaverimiz var, çay ve kek ücretsiz, yeter ki kitap okusunlar." dedi.

- "Minyatür kıraathane"

Sarıcakaya Ortaokulu Müdürü Necla Uyar da proje için müsait olan bir sınıfı kıraathaneye dönüştürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha geniş kapsamlı 'Millet Kıraathanesi' projesi vardı. Bizler kendisinden örnek alarak okulumuzda da bunun minyatürünü yaptık. Türkçe öğretmenimizin kontrolünde öğrencilerimiz kitap okuma etkinliklerini burada gerçekleştiriyor. Projemizin meyvelerini alıyoruz. Çocuklar kitap okumaya daha gönüllü geliyorlar. Çocuklarımızın sosyal alanlarda daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar öğrencilerimizin dilinde konuşabilir, onlarla anlaşırsak, eğitimin verimliliğinin de daha çok artacağı kanısındayız. Projemizin destekçisi olan Kaymakamımız Mustafa Nevzat Mercan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Türkçe öğretmeni Meral Uz ise İstanbul'dan bu yıl Sarıcakaya Ortaokuluna tayin edildiğini söyledi.

Uz, "Projede hiçbir emeğim yok fakat bu imkanı kullanabilen şanslı bir öğretmenim. İstanbul'da böyle bir yer yok. Türkçe eğitiminde ilk amacımız çocukların okuması ve okuduğunu anlamasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
59 ülke dolaştı, 2 bin parça eşyayla müze kurdu59 ülke dolaştı, 2 bin parça eşyayla müze kurdu
Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştüBolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayraç Kafe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir millet kıraathanesi Sarıcakaya Sarıcakaya İlçesi Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar Sarıcakaya Ortaokulu

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

İsmail Hakkı Pekin'den gündemi sarsacak Cemal Kaşıkçı iddiası: Görüntüler MİT'in elinde

İsmail Hakkı Pekin'den gündemi sarsacak Cemal Kaşıkçı iddiası: Görüntüler MİT'in elinde

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.