AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "24 Haziran'da ortaya konulan irade devam ediyor mu, etmiyor mu? Bu seçimlerde belediye başkanı seçmek kadar, bu iradeyi ortaya koymayı da inşallah gerçekleştireceğiz. Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya konmuş iradeye sahip çıkacak." dedi.

AK Parti'nin Adapazarı ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Kurtulmuş, yerel seçimlerin önemine işaret etti.

Türkiye'nin, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini anımsatan Kurtulmuş, "Türkiye'de bu yönetim sistemine geçiş, laf olsun diye, eski sistemden canımız sıkıldığı için değil, zaruri olduğu için gerçekleşti. Türkiye'de her cumhurbaşkanlığı seçimi büyük bir olay olur, her cumhurbaşkanlığı seçiminde ali cengiz oyunlarıyla maalesef birtakım karanlık odaklar cumhurbaşkanını belirler, parlamentoda oylar, geçerlerdi. Ancak milletin dediği olmaz, milletin tercihlerine itibar edilmezdi." diye konuştu.

Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin, milletin gideceği istikameti göstermesi bakımından önemli olduğuna dikkati çekerek, "24 Haziran'da ortaya konulan irade devam ediyor mu, etmiyor mu? Bu seçimlerde belediye başkanı seçmek kadar, bu iradeyi ortaya koymayı da inşallah gerçekleştireceğiz. Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya konmuş iradeye sahip çıkacak. Sakarya'da da inşallah 17'de 17 yaparak, seçimi açık ara birinci bitireceğiz." ifadelerini kullandı.