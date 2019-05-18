- "Milletimiz, basiretsiz, pervasız muhalefet anlayışından şikayetçi"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz, iktidarın yapmış olduğu bir camiyi, bir üniversiteyi dahi eleştirecek noktaya gelmiş muhalefetten, bu milletin evlatlarının 15 Temmuz gecesinde iyi niyetle, ihlasla, vatan ve milleti için göstermiş olduğu bir direnişi bile eleştirecek noktaya gelmiş olan basiretsiz, pervasız muhalefet anlayışından şikayetçi." dedi.

Erbakan, partisinin, Erzurum'un Palandöken ilçesinde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisini, 'milli görüş' davasını hakkıyla temsil etmek üzere yaşanabilir bir Türkiye'yi tesis etmek üzere kurduklarını belirtti.

"Partimiz, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, adil bir dünya, kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu, güçlünün haklı sayıldığı değil haklının güçlü kılındığı bir dünya hedefiyle kuruldu." diyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Milletimiz yıllardan beri Türkiye'de hem muhalefetten hem de iktidardan şikayetçi olduğu için, bu aziz milletin kendisini hakkıyla temsil edecek, hissiyatına tercüman olacak, derdiyle gerçekten dertlenecek, kendisine hizmet edecek yeni siyasi harekete, yeni siyasi partiye ihtiyaç olduğu için Yeniden Refah Partimiz kuruldu. Partimiz, milletimizin, ezilenlerin, gariplerin, mazlumların derdiyle dertlenmek ve bu dertlere derman olmak için kuruldu."