"Milletimiz Cumhur İttifakı'nı sandıklardan birinci çıkartacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Herhangi bir siyasi konuda ortak hedefleri, ortak fikirleri olmayan, nitelikleri itibariyle, dünya görüşleri itibariyle, siyaset tercihleri itibariyle taban tabana zıt olan bu partilerin maalesef bir tek noktada ortaklık oluşturduğunu görüyoruz. O da, 'Tayyip Erdoğan, AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin' İnşallah milletimiz sandıklarda bu benzemezler ittifakına bir şekilde geçit, yol vermeyecek ve oylarıyla Cumhur İttifakı'nı sandıklardan birinci çıkartacaktır." dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye siyaseti ve geleceği bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bundan sonra gideceği istikameti göstermesi bakımından, milletin kararlılığını ve tercihini gösterecek önemli bir siyasi oylama olacağını ifade etti.

Cumhur İttifakı olarak bu seçimdeki en önemli avantajlarını, AK Parti ve MHP'nin bu ittifakı oluşturan temel konularda yakın ve samimi bir işbirliği içerisinde olması şeklinde açıklayan Kurtulmuş, şöyle konuştu: