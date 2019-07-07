"Milletimiz darbeye asla geçit vermez"

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "82 milyon vatan evladı 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da herhangi bir darbe girişimine asla müsaade etmeyecektir. Ne biz siyasiler ne de milletimiz böyle bir şeye geçit verir." dedi.

Muş, AA muhabirine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olduğunu vurgulayan Muş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 82 milyon Türk milleti olmak üzere bakanların, milletvekillerinin hain kalkışmaya göğüs gerdiğini, göğsünü darbeye siper ettiğini ve darbe girişiminin püskürtüldüğünü söyledi.

Kendisinin de o gece Ankara'da olduğunu, önce Başbakanlıkta bir toplantı yaptıklarını daha sonra TBMM'ye geldiğini hatırlatan Muş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, 15 Temmuz 2016'da dirayetli duruşu ve Meclisin açılması konusunda gösterdiği kararlılığın takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Milletvekillerinin, TBMM'ye gelerek darbeye karşı direneceklerini birinci ağızdan ifade ettiklerini anlatan Muş, "TBMM'nin, görevinin başında olduğunu, atılması gereken hangi adımlar varsa Gazi Meclisin atacağını, asla ve asla milli iradeyi temsil etmeyeceğini haykırdık. AK Parti Grubu olarak haykırdık, diğer partilerden gelen milletvekili arkadaşlarımız haykırdı." diye konuştu.