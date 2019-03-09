"Milletimiz makam için siyaset yapanın defterini dürer"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Siyaset hayır için, millete hizmet için yapılır. Unvan, makam için siyaset yapmaya kalkanlar milletimiz tarafından görülür ve tez zamanda defterleri dürülür." dedi.

Bostancı, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Naci Bostancı, burada yaptığı konuşmada, seçim merkezinde çok önemli ve hayırlı işlerin gerçekleştirileceğini belirterek, "Zaten siyaset hayır için, millete hizmet için yapılır. Unvan, makam için siyaset yapmaya kalkanlar milletimiz tarafından görülür ve tez zamanda defterleri dürülür." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin hem merkezi hem de mahalli siyasette millete ve memlekete hizmet yolunda ilerlediği için uzun yıllar boyunca iktidarda bulunduğuna işaret eden Bostancı, bundan sonra da aynı çizgide milletle birlikte yola devam edeceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "milletin adamı" olduğunu vurgulayan Bostancı, Erdoğan'ın arkadaşlarının da aynı şekilde onun yanında yol arkadaşlığı yaparken "milletin adamı" olarak yol yürüdüklerini söyledi.