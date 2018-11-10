HABER

"Milletimize havale ediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Türkçe ezan tartışmalarını başlatanları da bir kere daha kınıyor ve milletimize havale ediyoruz" - "Fırat'ın doğusunda da batısında da Türkiye'nin içinde de Kandil'de de Sincar'da da bir tane hain PKK terör örgütü üyesi kalmayıncaya kadar bu mücadele devam ettirilmelidir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkçe ezan tartışmalarını başlatanları da bir kere daha kınıyor ve milletimize havale ediyoruz." dedi.

Destici, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfının İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında saygıyla andı.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki askeri üs bölgesindeki patlamada şehit düşen askerlere rahmet, aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileyen Destici, "İnşallah bu gibi elim, hadiselerle bir daha milletimizin hiçbir ferdi, ordumuzun hiçbir neferi karşı karşıya kalmaz." diye konuştu.

ABD'nin PKK elebaşılarına yönelik kararına değinen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, PKK terör örgütünün 3 üst düzey yöneticisinin başına ödül koydu. ABD'nin bunu yapmasının arkasında yine büyük ve sinsi bir plan var. ABD bunu yaparak, 'PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyorum. Ama PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyorum ve onunla birlikte iş görmeye devam edeceğim' diyor. İşte plan, oyun ve Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan tuzak bu. Hem Fırat'ın doğusunda kurmaya çalıştıkları bir PKK terör devletinin önünün kapanmaması, daha da açılması için desteklerini artırmak hem Türkiye'nin ve hem dünyanın gözünü boyamak için bunu yapıyorlar. Türkiye bu tuzağa düşmemelidir. Allah'ın izniyle de düşmeyecektir. Fırat'ın doğusunda da batısında da Türkiye'nin içinde de Kandil'de de Sincar'da da bir tane hain PKK terör örgütü üyesi kalmayıncaya kadar bu mücadele devam ettirilmelidir."

- "Hiç kimse o hülyalara dalmasın"

Destici, Türkiye'nin, "Türkçe ezan" tartışmasını 70 yıl önce geride bıraktığını ifade ederek, hala bu meselenin ısıtılıp milletin önüne getirilmesini ve bir ayrıştırma, tartışma konusuna dönüştürülmesini reddettiklerini bildirdi.

Mustafa Destici, "Türkçe ezan tartışmalarını başlatanları da bir kere daha kınıyor ve milletimize havale ediyoruz." dedi.

Bu konuda milletin tavizinin asla olmayacağını vurgulayan Destici, "Bunu kim gündeme getiriyor ve kim dillendiriyorsa o milletin birliğinin de düşmanıdır. Buna Müslüman Türk milleti müsaade etmeyecektir. Hiç kimse o özlem içerisinde yaşamasın, o hülyalara dalmasın. O hülyaları artık bu topraklarda gerçekleşmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var
Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Destici Türkçe Ezan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.