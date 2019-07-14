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"Milletimizi boyunduruk altına almaya çalıştılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Ali Arslantaş: - "(15 Temmuz darbe girişimi) Tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş aziz milletimizi boyunduruk altına almaya çalıştılar"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 15 Temmuz gecesi yıllarca milletin ekmeğini yiyen FETÖ'cü hainlerin ülkeyi işgal etmeye çalıştığını belirterek, "Tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş aziz milletimizi boyunduruk altına almaya çalıştılar." dedi.

Erzincan Valiliği, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Kavakyolu Altınpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerine ve gazilere minnet borçlu olduklarını söyledi.

15 Temmuz gecesinde, yıllarca milletin ekmeğini yiyen FETÖ'cü hainlerin, cennet ülkeyi işgal etmeye yeltendiğini ifade eden Arslantaş, şöyle konuştu:

"Tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş aziz milletimizi boyunduruk altına almaya çalıştılar. Milletimizin ülke savunmasında kullanılsın diye ekmeğinden, aşından kısarak aldığı uçaklarla, tanklarla, bombalarla yine milletimizin canına kast ettiler. Bu karanlık gecenin sabahında 251 şehidimiz oldu, 251 kahramanımızı ebediyete uğurladık. Bu şehitlerimizden 4'ü Erzincanlı kahramanlarımızdı. Ben başta 15 Temmuz gecesi vatanımızın bağımsızlığı için şehadete erişen kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da 15 Temmuz günü Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'a göstermiş oldukları dik duruştan ötürü teşekkür ederek, "Kendisine bağlı 35 ilin bulunduğu 3. Ordu Komutanımız o gün bu darbe girişiminin hareket görmemesi için elinden geleni yapmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. şehitlerimizin varlığı ülkemizin dimdik ayakta kalmasını sağlamaya devam edecektir. Bu coğrafyada kalmanın bedeli kandır. Bu bedeli ödemeyi kime nasip olacaksa mutlaka ödeyecektir. Türk milleti bunun farkındadır." diye konuştu.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin ise vatanın her karış toprağının aziz şehitlerin kanı ile sulandığını hatırlattı.

Şehitliğin kutsal bir makam olduğunu aktaran Zengin, "Şehitlik dalgalanan bayrakta sarsılan toprakta yaşayabilmenin ta kendisidir. Şehit, bir sabah uyandığımızda kendi çocuklarımıza ellerimizi rahat rahat öptürelim diye, kendi çocuğuna toprağı öptürenlerin adıdır. Allah şehitlerimizin şerefini artırsın." ifadelerini kullandı.

Programa, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

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