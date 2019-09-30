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"Milletimizi refaha kavuşturmak için çalışacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel: - "Yeni yasama döneminde memleketimizin önünü açmak, demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, milletimizi refaha ve huzura kavuşturmak için TBMM çatısı altında yasama faaliyetlerini sürdüreceğiz"

ADEM BALTA - AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, "Yeni yasama döneminde memleketimizin önünü açmak, demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, milletimizi refaha ve huzura kavuşturmak için TBMM çatısı altında yasama faaliyetlerini sürdüreceğiz." dedi.

Meclisin genç milletvekillerinden olan Yüksel, 1 Ekim'de açılacak yeni yasama yılına ilişkin beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Demokrasinin kalbi olan TBMM çatısı altında milletin sorunlarını konuşmaya, tartışmaya ve çözüm üretmeye devam edeceklerini belirten Yüksel, "Gazi Meclisimiz, devletimiz ve milletimizin en zor yıllarında vazife yapmış olmanın inanç ve güveniyle, demokrasimize sahip çıkmaya devam edecek. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' şiarından hiçbir şekilde uzaklaşmayan TBMM’nin 82 milyon vatandaşımızı ilgilendiren ihtiyaçlara çözüm üreten bir Meclis yasama döneminin olması için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Ülke sorunlarının çözümü için gayret edeceğiz"

Yüksel, attıkları her adımda milli iradeye hesap vermek mecburiyetinde oldukları bilinciyle hareket edeceklerini söyledi.

Ülke sorunlarının üstesinden gelmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılığı göstereceklerini kaydeden Yüksel, "Yeni yasama döneminde memleketimizin önünü açmak, demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, milletimizi refaha ve huzura kavuşturmak için TBMM çatısı altında yasama faaliyetlerini sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin milli güvenlik ve huzurunu temin etmeyi esas aldıklarına dikkati çeken Yüksel, "Ülkeyi hedef alan planları bozduklarını, aynı şekilde bundan sonra da bu planları bozacaklarını" söyledi.

Türkiye'yi her alanda güçlendirmek için gayret göstereceklerini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Devlet-millet dayanışması içerisinde sorunların üstesinden gelmek, içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehdidi bertaraf etmek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Meclis’te temsil edilen siyasi partilerimizin de bu çerçevede ülkemizin gelişmesi adına gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için heyecanımızı, hedeflerimizi, projelerimizi ve enerjimizi yeni yasama döneminde de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizin 2023-2053-2071 hedeflerine ulaşması için daha emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel

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