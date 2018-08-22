"Milletimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin asla hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeyeceğini belirterek, "Asla menfaatlerimizden taviz vermeyeceğiz. Başkasının oyununu değil, kendi oyunumuzu, yani milletin oyununu oynamaya, başkasının yörüngesinden değil, milletimizin yörüngesinden gitmeye, milletimizin beklentilerini karşılamaya, Rabb'imizin de rızasını kazanmaya devam edeceğiz." dedi. Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nca parti binası önünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle bayramlaşmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, bayram günlerinin en güzel günlerden olduğunu söyledi. Yavuz, bütün dünya insanlığının ve Müslümanların aynı huzur içerisinde bayramı kutlayamadığına işaret ederek, en büyük temennilerinden birinin, bütün Müslümanların, hatta bütün insanlığın huzur içerisindeki bir dünyada hayatlarını idame ettirmesi olduğunu kaydetti. Dışarıda ve içeride birtakım odakların, daha çok dışardakilerin, kargaşa, problem, savaş, dövüş, kavga, gürültü istediğine dikkati çeken Yavuz, kendilerinin bu düşüncelere inat huzurlu bir dünya inşa etmek için çoktan kolları sıvadıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilerlediklerini dile getiren Yavuz, "Amacımız sadece Türkiye'yi kurtarmak değil." dedi. - "Başkasının değil milletin oyununu oynamaya devam edeceğiz" Yavuz, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklama yaptığını aktararak, "Türkiye hata etti, Brunson'u vermesi gerekirdi. Bu krizi büyütmemesi gerekirdi. Hiçbir şart ileri sürmeden derhal bırakması gerekir.' diyor. Mantaliteyi düşünebiliyor musunuz? Biz istediğimizde hukuk devleti var diye, en haklı talebimizde bile bizimle muhatap olmaktan kaçınan Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik danışmanı hiçbir şart ileri sürmeden, hak hukuk gözetmeden, hukuk devleti ilkelerini de var saymadan 'Derhal bırakmalıdır.' diyor. Bu nasıl bir anlayış? Aslında her şeyi ortaya çıkaran kafa yapısı, mantalitenin en tipik örneklerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin asla hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeyeceğini vurgulayan Yavuz, "Asla menfaatlerimizden taviz vermeyeceğiz. Başkasının oyununu değil, kendi oyunumuzu, yani milletin oyununu oynamaya, başkasının yörüngesinden değil, milletimizin yörüngesinden gitmeye, milletimizin beklentilerini karşılamaya, Rabb'imizin de rızasını kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - "Seçimin öne alınması söz konusu değil" Bir gazetecinin yerel seçimlerin öne alınıp alınmayacağı sorusunu üzerine Yavuz, "Herkes 31 Mart 2019 tarihinde seçimin yapılacağına kendisini uyarlasın ve ayarlasın. Seçimin öne alınması, seçim tarihinin değişmesi diye bir şey asla söz konusu değil. Seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapacağız. Herkes de ayağını buna göre denk almak durumunda." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren çok kısa sürede iktidara geldiğini anımsatan Yavuz, çok güçlü bir zemin üzerinde siyaset yaptıklarını anlattı. Durup dururken ortaya çıkmış parti olmadıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunu her seferinde dile getirdiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti: