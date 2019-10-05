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"Milletimizin gücünü bütün dünyaya göstereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz: - "Bin yıldır burada kardeşliği ve birlikteliği oluşturmuş bir milletiz. Buna halel getirecek her türlü girişime karşı milletimizin birliğini savunuyoruz"

BİTLİS (AA) - Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, "Bin yıldır burada kardeşliği ve birlikteliği oluşturmuş bir milletiz. Buna halel getirecek her türlü girişime karşı milletimizin birliğini savunuyoruz." dedi.

Beraberindeki heyetle Türk Ocakları Bitlis Şubesi'nin açılış programına katılan Öz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en eski, en köklü ve gönüllü sivil toplum kuruluşu olan Türk Ocakları Bitlis Şubesi'ni açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonunda dağıldığını ancak Türk milletinin işgale karşı büyük bir milli mücadele verdiğini anlatan Öz, İstanbul'da işgallere karşı ilk mitingi Türk Ocakları'nın yaptığını, Çanakkale'de savaştığını, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'da milli mücadeleye emek verdiğini vurguladı.

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında da her hafta ocakların kurulduğunu belirten Öz, şunları kaydetti:

"Daha sonra çok partili siyasi dönemde işler daha farklı bir mecraya büründü. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1985-1986'da sivil toplum yeniden faaliyete geçtiğinde, Türk ocakları şubeleri daha da genişlemeye başladı ve çeşitli yerlerde şubeler kurduk. Türk Ocakları, parti siyasetinin dışında ama Türkiye'yi, Türk milletini, Türk dünyasını ve İslam alemini ilgilendiren her konuda çalışan, faaliyet yapan ve genç yetiştiren bir ocaktır. Türk milletinin birliği ve Türk devletinin bekası, temel gayemizdir. Bin yıldır burada kardeşliği ve birlikteliği oluşturmuş bir milletiz. Buna halel getirecek her türlü girişime karşı milletimizin birliğini savunuyoruz. Her türlü bölücülüğe karşı Türk milletinin birliği idealini savunuyoruz."

Türkiye'nin bu bölgede güçlü olması gerektiğini vurgulayan Öz, bin yıldır burayı Müslümanlaştıran ve Türkleştiren milleti, bu topraklardan çıkarmak için çok projelerin denendiğini vurguladı.

Öz, Türkiye'nin İslam ve Türk dünyasında en güçlü ülke olduğunun altını çizerek, "Bizi zaafa uğratmak için yapılan bütün girişimlere rağmen Türk ocakları ve Türk milleti olarak milletimizin gücünü bütün dünyaya tekrar göstereceğiz. Her yerde Türk milletinin birliği davasına hizmet eden ideal doğrultusunda hep birlikte faaliyet göstereceğiz." diye konuştu.

Açılışa, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve akademisyenler katıldı.

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