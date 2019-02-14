HABER

"Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 21:44 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduk. 19 Şubat itibarıyla Muğla'nın özlemini giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı ümit ediyoruz. Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "19 Şubat itibarıyla Muğla'nın özlemini giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı ümit ediyoruz. Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz." dedi.

Uysal, Bodrum ilçesindeki restoranda basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok kritik seçim sürecinin içinde olduğunu söyledi.

Makul çoğunluğun sesi olmak istediklerini dile getiren Uysal, "Bu tavır ve anlayış içinde mücadele vermek için azami gayret gösteriyoruz. Muğla özel bir vilayet, Bodrum özel bir ilçemiz. Muğla, demokrasinin ve cumhuriyetin değerlerini sinesinde eritmiş, bunların manasını bilen önemli bir büyükşehirimiz." ifadelerini kullandı.

- "Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz"

"Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduk." diyen Uysal, şunları kaydetti:

"19 Şubat itibarıyla Muğla'nın özlemini giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı ümit ediyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde de adaylarımızla inşallah milletimizin huzurunda olacağız. Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz. Özlemlerimizden daha çok korkular üzerinde Türkiye'de siyasal dizayn etmeye çalışanlara karşı ne Türkiye'mizin, ne Muğla'mızın, ne de Bodrum'un mahkum olmadığını hep beraber ortaya koymak istiyoruz."

Uysal, Muğla'nın her noktasında izi olan insanlarla kucaklaşmak istediklerini dile getirdi.

Kocadon ile acıları da sevinçleri de beraber yaşadıklarını belirten Uysal, "Bugün de böyle bir güzelliği beraber paylaştık. Ben milletimiz için hayırlı kararlar alacağımız günleri inşallah Salı itibarıyla, Muğla'da çok net şekilde gerekli açıklamaları milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da 19 Şubat'ta gereken açıklamayı yapacaklarını söyledi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda bulunduBakan Turhan Bayburt’ta temaslarda bulundu
Bakan Pakdemirli Kırşehir'de (2)Bakan Pakdemirli Kırşehir'de (2)
Anahtar Kelimeler:
bodrum Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal DP Mehmet Kocadon Muğla Muğla Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.