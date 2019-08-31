"Milletimizin ihtiyacını alın teri ile karşıladığı Türkiye hedefliyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin her bir ferdinin çalışacak işi, aşı olduğu, ihtiyacını sadaka, zekat, erzak paketi ile değil alın teri ile karşıladığı bir Türkiye hedefliyoruz." dedi.

Erbakan, Kuzeykent Grant Moni Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, toplu sözleşme kapsamında memura verilen maaş zamlarının yetersiz olduğunu öne sürdü.

Göreve gelir gelmez emekçisine en az yüzde 100 zam veren anlayışın temsilcisi olduklarını anlatan Erbakan, "Bir kategorideki Bağkur emeklilerine bir senede yüzde 300 zam veren bir anlayışın temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonraki seçimde iktidara gelir gelmez memurumuza yüzde 50 zam vereceğiz. Yüzde 30 enflasyonun olduğu bir ülkede bunun altında verdiğin zam, maaş artışı olmaz." diye konuştu.

Yıllarca AK Parti hükümetlerinde milletvekilliği, bakanlık ve başbakanlık yapmış bazı siyasetçilerin son günlerde hükümette bulundukları döneme ilişkin bildiklerini kamuoyu ile paylaşmakla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı tehdit ettiğini ifade eden Erbakan, şunları söyledi: