"Milletimizin kararına saygılıyız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Milletimiz bir karar verdi. Buna saygılıyız. Birileri gibi bizim lehimize karar verince beğenip, bizim lehimize vermeyince milletimizi kötüleyecek ya da kararını eleştirecek noktada değiliz." dedi.

Destici, partisinin bir otelde düzenlediği "Yerel Seçim Sonuçlarını Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Seçimin bitmiş olmasına rağmen tartışmaların devam ettiğini anlatan Destici, itirazların seçimin bir parçası olduğunu belirtti.

"YSK’nin vereceği karar nihai karardır. YSK'den beklenti, bütün partilere, adaylara eşit ve adil bir mesafede durarak, kararları hukuk çerçevesi içerisinde alıp, yine hukukun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bir karar açıklamasıdır. Bu kararın vicdanlarda da yer bulması gerekir." diyen Destici, sürecin yasal bir şekilde sonlanması gerektiğini vurguladı.

Destici, Türkiye'nin önemli problemleri olduğunu ve tüm dünyanın Türkiye'yi izlediğini belirterek, "Bütün sorunların üstesinden gelmemizin en önemli noktalarından bir tanesi Türk demokrasisinin güçlülüğünü, dünyaya bütün şeffaflığıyla göstermekten geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.