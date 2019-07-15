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"Milletin açtığı demokrasi kapısı asla kapanmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için kamu spotu hazırlandı - 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimini yaşayan üç kuşak kadının hikayesi üzerinden Türkiye'nin demokrasi serüveninin anlatıldığı spotta, "Milletin açtığı bu demokrasi kapısı bir daha asla kapanmayacak" ifadesi kullanılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlanan kamu spotunda, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimini yaşayan üç kuşak kadının hikayesi üzerinden Türkiye'nin demokrasi serüveni anlatılıyor.

Kamu spotunda 27 Mayıs 1960 darbesini radyodan dinleyen bir kadın, 12 Eylül 1980'de kızı ve yeni doğmuş torunu ile görülüyor. Kamu spotu, her iki darbede de evlerinden çıkmayan kadınların 15 Temmuz 2016'da ise üç kuşak birlikte hain darbe girişimine karşı meydanlara indiğini gösteriyor. Spot, kadınların 15 Temmuz destanının gizli kahramanlarının arasına karıştığı görüntülerle bitiyor.

Tarihi örgü içerisinde anlatılan ve "Milletin açtığı bu demokrasi kapısı bir daha asla kapanmayacak" ifadelerine yer verilen kamu spotu, "Tüm şehitlerimize, gazilerimize ve milletimize saygı, minnet ve dua ile..." yazısıyla son buluyor.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kamu spotu

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