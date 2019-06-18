Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı belediyelerde sendika üyelerine, işten çıkarma, sürgün ve sendika değiştirme yönünde baskı uygulandığını belirterek, "Milletin teveccühünü kazanamayanlar milletin ekmeğine kastediyorlar. Çalışanın alın teriyle evine götürdüğü bir parça ekmeği istifa şantajına dönüştürecek kadar alçalmış durumdalar." dedi.

Yalçın, Memur-Sen üyelerinin, Atatürk Bulvarı üzerindeki eyleminde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde bir çok belediyenin farklı partilere geçtiğini ve bu değişimi de milli iradenin tecellisi olarak gördüklerini söyledi.

El değiştiren bazı belediyelerde Bem-Bir-Sen ve Hak-İş üyesi çalışanların baskılara maruz kaldığını ifade eden Yalçın, "Söz konusu belediyelerde örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklar ile çalışma hakkına yönelen saldırılar çok ciddi boyutlara ulaşmış ve adeta bir kıyıma dönüşmüştür." diye konuştu.

Yalçın, söz konusu baskıların daha çok işten çıkarma, üye olunan sendikadan ayrılmaya zorlama ve sürgün edilme şeklinde yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: