"Milletin emrinde olanlar yine kazanacaklar"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Yüzlerce kez bu millete boyun eğdirmeye çalıştılar. Ne bu millet boyun eğdi ne de milletin adamları boyun eğdi. Milletin emrinde olanlar her zaman kazandı, yine kazanacaklar." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında, MHP'nin Erdemli Belediye Başkan adayı Mükerrem Tollu'nun seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim otobüsü üzerinden halka seslenen Elvan, birlik ve beraberliğin sürmesi halinde zaferin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Elvan, "Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü yola başvuruyorlar. Yüzlerce kez bu millete boyun eğdirmeye çalıştılar. Ne bu millet boyun eğdi ne de milletin adamları boyun eğdi. Milletin emrinde olanlar her zaman kazandı, yine kazanacaklar." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı çıkan millet tarafından kurulduğunu aktaran Elvan, "Bu süreçte siyasi partiyim diye çıkıp, talimatını Kandil'den alanlar oldu. Bu süreçte, terör örgütü uzantısı olan partilerle işbirliği yapan partiler oldu. Sizlerin istikameti asla onların istikameti değildir. Sizler, bu ülkenin istiklali, istikbali için mücadele eden kardeşlerimizsiniz. Sizler gerçek vatanseverlersiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.